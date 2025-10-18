Сайтът на федерацията по щанги обяви титлата на Карлос Насар с почти десет дни закъснение

Българската федерация по вдигане на тежести публикува информация за третата световна титла на Карлос Насар близо десет дни след края на състезанието в норвежкия град Фьорде. Титлата на българина дойде на 9 октомври, а информацията в сайта на родните щанги идва на 18 октомври, въпреки че публикацията в сайта е заложена със задна дата - 11 октомври.

“Карлос Насар стана световен шампион за трети път. На шампионата във Фьорде, Норвегия, българинът триумфира в кат. до 94 кг. В изхвърлянето олимпийският шампион от Париж 2024 остана четвърти със 173 кг, но в изтласкването беше над всички с успешни опити от 210, 219 и световен рекорд на 222 кг. С тях възпитаникът на Павел Христов от СТАРТ - Червен бряг събра двубой от 395 кг. Сребърният медал заслужи иранецът Алиреза Моеини Седех с 391 кг (182+209), а бронзът остана за колумбиеца Хоксер Алборнос Кинто, който в група В приключи с двубой от 390 кг (175+215) кг”, се казва в информацията.