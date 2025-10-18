Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сайтът на федерацията по щанги обяви титлата на Карлос Насар с почти десет дни закъснение

Сайтът на федерацията по щанги обяви титлата на Карлос Насар с почти десет дни закъснение

  • 18 окт 2025 | 20:46
  • 389
  • 1

Българската федерация по вдигане на тежести публикува информация за третата световна титла на Карлос Насар близо десет дни след края на състезанието в норвежкия град Фьорде. Титлата на българина дойде на 9 октомври, а информацията в сайта на родните щанги идва на 18 октомври, въпреки че публикацията в сайта е заложена със задна дата - 11 октомври.

Карлос Насар за Стефан Ботев: Докато той е президент, щангите няма да видят бели дни
Карлос Насар за Стефан Ботев: Докато той е президент, щангите няма да видят бели дни

“Карлос Насар стана световен шампион за трети път. На шампионата във Фьорде, Норвегия, българинът триумфира в кат. до 94 кг. В изхвърлянето олимпийският шампион от Париж 2024 остана четвърти със 173 кг, но в изтласкването беше над всички с успешни опити от 210, 219 и световен рекорд на 222 кг. С тях възпитаникът на Павел Христов от СТАРТ - Червен бряг събра двубой от 395 кг. Сребърният медал заслужи иранецът Алиреза Моеини Седех с 391 кг (182+209), а бронзът остана за колумбиеца Хоксер Алборнос Кинто, който в група В приключи с двубой от 390 кг (175+215) кг”, се казва в информацията.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Калояна Налбантова си осигури медал в Прага

Калояна Налбантова си осигури медал в Прага

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 358
  • 0
Калояна Налбантова достигна до четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Чехия

Калояна Налбантова достигна до четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Чехия

  • 17 окт 2025 | 21:04
  • 667
  • 0
Валяците с кадрови проблеми, но с надежда за успех на старта на Държавното по ръгби

Валяците с кадрови проблеми, но с надежда за успех на старта на Държавното по ръгби

  • 17 окт 2025 | 16:42
  • 612
  • 0
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 54379
  • 166
Ружди Ружди стана почетен гражданин на Павел баня

Ружди Ружди стана почетен гражданин на Павел баня

  • 16 окт 2025 | 20:40
  • 876
  • 1
Карлос Насар за Стефан Ботев: Докато той е президент, щангите няма да видят бели дни

Карлос Насар за Стефан Ботев: Докато той е президент, щангите няма да видят бели дни

  • 16 окт 2025 | 20:29
  • 12083
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 40685
  • 164
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 22546
  • 11
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 5410
  • 2
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 34514
  • 119
Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

Фулъм 0:1 Арсенал, пропуск на Гьокереш

  • 18 окт 2025 | 19:30
  • 8148
  • 13
Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

Янтра 2:1 Локомотив (Горна Оряховица), Георги Колев намали

  • 18 окт 2025 | 21:05
  • 2956
  • 3