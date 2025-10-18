Популярни
  2. Бойни спортове
  3. Българите останаха на крачка от нова квота във втория ден на квалификационния турнир за Световното по карате

Българите останаха на крачка от нова квота във втория ден на квалификационния турнир за Световното по карате

  • 18 окт 2025 | 20:38
  • 152
  • 0
Силно представяне показаха младите национали във втория ден на квалификационния турнир за Световното първенство по карате, който продължава във френската столица Париж. Въпреки че не спечелиха квота Йоана Стоянова, Петър Михайлов и Велин Иванов оставиха отлични впечатления и доказаха, че пред тях има бъдеще. Най-близо до решаващия мач за класиране за Мондиала в Египет беше Велин Иванов в категория 60 кг кумите. Той записа победи над Густаво Оливейра (Португалия) и над Джо-хо Парк (Република Корея), преди да отстъпи пред чеха Мартин Драбек с 5:8 в своеобразния финал за излизане от групата, като малко преди края българинът водеше с 5:4.

В категория 67 килограма кумите Петър Михайлов постигна победа с 10:2 срещу Джейсън Кабаши (Швейцария) и допусна две поражения.

В категория 61 кг кумите при жените Йоана Стоянова направи няколко силни мача, като дори не позволи на победителката в групата Анти Стилиану (Кипър) да я надиграе - 2:2 точки. Преди това българката допусна поражения от състезателки от Унгария и Дания.

В последния ден в Париж ще играят Тунджай Тасим в категория до 84 кг и Теодор Атанасов в категория над 84 кг.

България вече има две квоти за шампионата на планетата - на олимпийската шампионка Ивет Горанова и на Теодора Цанева.

Междувременно, Ангел Стефанов и Лъчезар Цветков взеха успешно треньорския курс в Париж и вече притежават по-висока категория, а съдиите Георги Йосифов и Красен Хаджиев също повишиха квалификацията си по време на реферския изпит във френската столица.

