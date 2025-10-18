Популярни
  Гимнастика
  2. Гимнастика
  България спечели отборната титла при девойките на Балканското по художествена гимнастика

България спечели отборната титла при девойките на Балканското по художествена гимнастика

  • 18 окт 2025 | 20:16
  • 438
  • 0
България спечели отборната титла при девойките на Балканското по художествена гимнастика

Националният отбор на България за девойките триумфира с отборната титла на Балканското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Белград (Сърбия). Деа Емилова, Виктория Лилкина, Антоанета Цанкова и Сияна Алекова събраха 94.500 точки. Среброто завоюва Турция първи отбор  с актив от 94.350, а на трета позиция е Гърция първи състав с 93.250 точки.

Антоанета Цанкова откри състезанието за България с впечатляващо ново съчетание с бухалки. Динамика, прецизност и силно присъствие й донесоха 24.450 (трудност 9.400; артистичност 7.850; изпълнения 7.200) - най-високата оценка на този уред.

Сияна Алекова показа елегантност в своята интерпретация на "Джелем, джелем" в композицията си с лентата, получавайки 23.650 (8.200; 8.000; 7.450). Деа Емилова представи трудна композиция с обръч и въпреки допусната грешка, беше оценена с 24.700 (9.500; 8.150; 7.050). Виктория Лилкина дебютира с нова композиция на топка, показвайки артистичност и има резултат 21.700 (7.900; 7.450; 6.950).

България си осигури три от четири възможни финала в неделния ден. Антоанета Цанкова влиза с първа по сила оценка на финала на бухалки, Сияна Алекова е с втора на лента, а Деа Емилова с трета резултат на обръч. Лилкина завърши 11-та на топка и не попадна сред финалистките.

Съдия за България е Божидара Рачева, която днес беше част от съдийския панел за трудност с тяло на обръч и бухалки.

