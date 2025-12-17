100 гимнастици ще спорят за отличията в 12-тия турнир "Йордан Йовчев"

100 състезатели от 13 клуба са заявили участие в 12-тото издание на турнира по спортна гимнастика, носещ името на легендата Йордан Йовчев, за Купа „Дженерали“. Надпреварата ще се проведе в събота (20 декември) в залата на Национална спортна база „Раковски“.

Според регламента турнирът ще включва както индивидуална, така и отборна надпревара. В мъжкото направление категориите са четири - родени през 2017, 2016, 2015-2014 и 2013-2012 година, а в женското са три - родени през 2009-2010, 2011-2012 и 2013-2014 година.

„Трябва да обърнем внимание върху подрастващото поколение - надеждите ни са в него. Целта е да има приемственост между юноши, девойки, мъже и жени. Ние, като Българска федерация по гимнастика, заедно с клубовете, които имат нужда от подкрепа, е важно да гледаме в една посока. Трябва да имаме силно вътрешно първенство, за да изградим и силен национален отбор. В крайна сметка състезателите се създават в клубовете. Ако вътрешният календар е слаб, и националният отбор ще бъде слаб. Затова организираме тези турнири, за да мотивираме децата, да има за какво да се борят и да печелят медали, и да се срещат по-често с конкуренцията“, каза легендата на българската спортна гимнастика Йордан Йовчев.