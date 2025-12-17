Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Варна награди заслужил треньор и обичан спортен деятел

  • 17 дек 2025 | 12:13
На тържествената гала церемония за връчване на наградите най-добър спортист на Варна за 2025 година специален приз и плакет за принос към спорта получи доайенът на художествената гимнастика във Варна и България Мария Чиприянова.

През тази година тя навърши 90 години, но все още нейните съвети са безценни като един от корифеите в този спорт. През 1989 година Мария Чиприянова основава клуб по художествена гимнастика "Чар ДКС" . В клуба до ден днешен тренират и са отгледани през годините редица изтъкнати гимнастички, които носят слава на страната.

Мария Чиприянова е първата жена във Варна носител на званието "Заслужил треньор"  през далечната 1969 година.  През 1999 година е избрана за треньор на столетието, а през 2000 година е провъзгласена за "Почетен гражданин на град Варна" .

Дъщерята на Мария Чиприянова Филипа Филипова е световна шампионка по художествена гимнастика с ансамбъла през 80-те години, а нейният съпруг Иван Филипов, който през тази година си отиде от този свят на 88 години, е клубна легенда в историята на Спартак Варна.

