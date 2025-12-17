16 грации продължават във втория етап на селекията за новия ансамбъл девойки

Българската федерация по художествена гимнастика обяви имената на гимнастичките, преминали през първия етап на селекцията за национален отбор ансамбъл за девойки.
Съгласно „Регламент за селекция и определяне на ансамбъл девойки“ след приключване на първи етап на селекцията право на участие във втория етап придобиват следните десет състезателки: Андрея Станкова, Карина Петрова, Мария Смилова, Виктория Александрова, Христина Глушкова, Радина Недкова, Юлияна Димитрова, Александра Цветанова, Рая Недялкова и Виктория Павлова.
По покана на старши треньора старши треньора Жанина Иванова ще участват Адел Сергеева (Илиана), Пресияна Колева (Етър), Карина Бурназова (Грация), Анжела Тодорова (Авангард), Катерина Пашалийска (Тракия) и Теодора Проданова (Левски).
Вторият етап на селекцията ще се проведе от 01 до 10 февруари на НСБ „Раковски“, уточниха от федерацията.