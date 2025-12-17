Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. 16 грации продължават във втория етап на селекията за новия ансамбъл девойки

16 грации продължават във втория етап на селекията за новия ансамбъл девойки

  • 17 дек 2025 | 15:17
  • 78
  • 0
16 грации продължават във втория етап на селекията за новия ансамбъл девойки

Българската федерация по художествена гимнастика обяви имената на гимнастичките, преминали през първия етап на селекцията за национален отбор ансамбъл за девойки.

Съгласно „Регламент за селекция и определяне на ансамбъл девойки“ след приключване на първи етап на селекцията право на участие във втория етап придобиват следните десет състезателки: Андрея Станкова, Карина Петрова, Мария Смилова, Виктория Александрова, Христина Глушкова, Радина Недкова, Юлияна Димитрова, Александра Цветанова, Рая Недялкова и Виктория Павлова.

По покана на старши треньора старши треньора Жанина Иванова ще участват Адел Сергеева (Илиана), Пресияна Колева (Етър), Карина Бурназова (Грация), Анжела Тодорова (Авангард), Катерина Пашалийска (Тракия) и Теодора Проданова (Левски).

Вторият етап на селекцията ще се проведе от 01 до 10 февруари на НСБ „Раковски“, уточниха от федерацията.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

100 гимнастици ще спорят за отличията в 12-тия турнир "Йордан Йовчев"

100 гимнастици ще спорят за отличията в 12-тия турнир "Йордан Йовчев"

  • 17 дек 2025 | 14:53
  • 178
  • 1
Варна награди заслужил треньор и обичан спортен деятел

Варна награди заслужил треньор и обичан спортен деятел

  • 17 дек 2025 | 12:13
  • 668
  • 0
Светлана Куюмджиева e съдия №1 по художествена гимнастика в България

Светлана Куюмджиева e съдия №1 по художествена гимнастика в България

  • 16 дек 2025 | 20:34
  • 3054
  • 0
Татяна Янева от клуб Левски е №1 сред треньорите по художествена гимнастика у нас

Татяна Янева от клуб Левски е №1 сред треньорите по художествена гимнастика у нас

  • 16 дек 2025 | 16:46
  • 579
  • 0
Фондация "Енчо Керязов" започва подбор на талантливи деца за 15-а „Нощ на звездите“

Фондация "Енчо Керязов" започва подбор на талантливи деца за 15-а „Нощ на звездите“

  • 16 дек 2025 | 13:26
  • 693
  • 0
Пет гимнастички в „Олимпийски надежди“ и „Проекто-олимпийски отбор“ 2025

Пет гимнастички в „Олимпийски надежди“ и „Проекто-олимпийски отбор“ 2025

  • 15 дек 2025 | 22:01
  • 2304
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 21381
  • 29
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 6918
  • 1
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 29358
  • 63
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 7569
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 2239
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 6572
  • 4