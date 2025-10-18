Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Съндърланд
  Съндърланд продължи с отличното си представяне

Съндърланд продължи с отличното си представяне

  • 18 окт 2025 | 20:10
  • 674
  • 0

Съндърланд продължи с добрите си изяви и записа четвърта победа в първенството. “Черните котки” спечелиха с 2:0 домакинството си на последния в класирането Уулвърхамптън.

Новакът доминираше от началото на двубоя и стигна до гол в 16-ата минута. Тогава Норди Мукиеле направи двойно със съотборник и преодоля вратаря Сам Джонстън. Домакините продължиха да имат предимство и създадоха възможности за увеличаване на преднината си. Удар на Трей Хюм срещна гредата.

“Вълците” имаха нещастието да допуснат голове в края в предишните си два мача, но днес имаха далеч по-малко поводи да съжаляват за загубата. Те подобриха представянето си след почивката, но не намираха пролуки в защитата на съперника. В самия край на двубоя Ладислав Крейчи си отбеляза автогол и Съндърланд можеше да празнува победата.

Снимки: Imago

