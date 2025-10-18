Популярни
  Кьолн
  2. Кьолн
  Страхотен гол донесе точката на Кьолн

Страхотен гол донесе точката на Кьолн

  • 18 окт 2025 | 19:38
  • 134
  • 0
Страхотен гол донесе точката на Кьолн

Великолепен гол на резервата Саид Ел Мала донесе точката на Кьолн. “Козлите” стигнаха до 1:1 в домакинството си на Аугсбург. Гостите поведоха в 54-ата минута след попадение на Фабиан Рийдер от дузпа. Малко след това Ел Мала влезе в игра, а в 76-ата минута той изравни след индивидуален пробив и блестящ завършващ удар.

През първото полувреме нямаше много положения. Домакините допускаха доста грешки в началото, но съперникът им не се възползваше от това. Камински удари греда в средата на първата част. Гостите поведоха в 54-ата минута от дузпа, реализирана от Рийдер. Влизането на Ел Маса промени развитието на мача. В 76-ата минута той влезе топката, проби отляво, влезе в наказателното поле и със страхотен удар изравни резултата.

Снимки: Imago

