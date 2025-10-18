Популярни
Владимир Зографски зае 13-то място в първия старт в Хинценбах

  • 18 окт 2025 | 18:37
  • 297
  • 0
Владимир Зографски зае 13-то място в първия старт в Хинценбах

Най-добрият български състезател Владимир Зографски зае 13-о място в първия старт в Хинценбах (Австрия) от предпоследния кръг за сезона на лятната верига Гран При по ски скокове. Зографски, който беше 13-и в квалификацията, на финалите получи 228.7 точки след опити от  89.0 и 87.5 метра на малката шанца.

Победител е Филип Раймунд (Германия) с 251.8 точки (89.5 и 91.5 метра).

В генералното класиране на лятната Гран при след 9 от 11 състезания води Никлас Бахлингер (Австрия) с 362 точки, пред Филип Раймунд с 360 и Сакутаро Кобаяши (Япония) с 357. Зографски е 20-и със 109 точки, но само с участие на три старта.

Утре в Хинценбах предстои още едно състезание, а финалите на веригата са на 25 октомври на голямата шанца в Клингентал (Германия).

