  3. Илиана Раева откри второто издание на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"

  • 18 окт 2025 | 18:06
Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева откри второто издание на турнира по художествена и естетическа гимнастика "Златните момичета – вчера, днес и завинаги". Надпреварата се състои в новопостроената спортна зала „СамЕлион“. Тя се организира от световната и европейска шампионка с ансамбъла на България по художествена гимнастика от първенствата във Варна 1987 и Хелзинки 1988 Камелия Дунавска и от нейният "Клуб за изкуство и спорт Дунавска" заедно с Българската федерация по естетическа групова гимнастика и Община Самоков.

Камелия Дунавска каза, че има имат честта и удоволствието да проведат турнира в този, по думите й, изключителен комплекс. Тя благодари на инвеститора Петър Георгиев.

"Честно казано от всичките места, на които съм пътувала като треньор, мога да кажа, че рядко е в Европа или в света има такова съоръжение", добави още Дунавска.

Тя благодари на Българската федерация по художествена гимнастика и на президента й Илиана Раева, както и на Община Самоков.

Петър Георгиев каза, че Илиана Раева за пръв път идва в комплекса и посочи, че се надява да го посещава по-често. Той припомни, че най-малко е очаквал комплексът да бъде домакин на турнири по художествена гимнастика,  но добави, че всички са добре дошли.

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева заяви, че за нея е огромно удоволствие да присъства на този турнир и да го открие. Тя припомни, че са обиколили света и са се състезавали в изключителни зали, но "това невероятно бижу, което се намира в Самоков наистина заслужава само аплодисменти".

Раева добави, че това е само началото на нейната визита в Самоков. По думите й това, което е видяла тук й дава основание да вярва, че биха могли да провеждат състезания от държавния календар.

Тя каза, че името на турнира е доказателство, че ще продължат да създават "Златни момичета" на България.

На откриването присъства и легендата на българската лека атлетика Йорданка Благоева.

В надпреварата, която продължава и утре се включват около 300 участнички от осем държави - България, Испания, Обединените арабски емирства, Кувейт, Италия, Великобритания, Сърбия и Украйна. Събитието продължи и с награждаване на участничките от официалните лица.

Главен съдия на турнира е вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова.

Днешното състезание е генерална репетиция за Световното първенство по естетическа групова гимнастика, на което градът ще бъде домакин от 26 до 30 ноември.

