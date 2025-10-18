Верона надигра Пиза, но пропусна шанса да запише първа победа

Пиза и Верона остават без победа от началото на сезона, след като направиха нулево равенство на “Ромео Анконетани” в двубой от седмия кръг на Серия “А”. Така домакините остават на предпоследната позиция с три точки, а веронци, които трябва да съжаляват, че не спечелиха днешната среща, са над чертата с 4 пункта.

Двата отбора имаха няколко големи шанса за гол през първата част, но така и не успяха да ги реализират. По-добрите от тях бяха в актива на гостите. Удар на Джоване Нашименто в 12-ата минута рикошира сериозно в крака на бранител и излъга вратаря, но топката профуча на сантиметри встрани. В 28-ата минута Нзола засече с глава центриране на Лерис от шест метра, но и този удар премина встрани и така и Пиза пропусна добър шанс. Четири минути след това кълбото облиза гредата след удар с глава на Морео. Гредата помогна на домакините в 41-вата минута, след като Шемпер отклони в нея силен изстрел на Чам. В края на полувреме гостите поискаха дузпа, но така не бе отсъдена.

В 57-ата минута Верона пропусна нов голям шанс. Лошо върната назад топка от Ебишер даде възможност на Орбан да се озова очи в очи със Шемпер, но нападателят стреля над вратата. Веднага след това Пиза организира опасна контраатака, но Нзола също шутира над напречната греда.

Верона продължи да изглежда по-опасният отбор в атака, но гол така и не падна. В добавеното време Фрезе можеше да донесе победата на гостите, но ударът му премина на сантиметри встрани.

Следвай ни:

Снимки: Imago