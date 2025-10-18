Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пиза
  3. Верона надигра Пиза, но пропусна шанса да запише първа победа

Верона надигра Пиза, но пропусна шанса да запише първа победа

  • 18 окт 2025 | 18:02
  • 139
  • 0
Верона надигра Пиза, но пропусна шанса да запише първа победа

Пиза и Верона остават без победа от началото на сезона, след като направиха нулево равенство на “Ромео Анконетани” в двубой от седмия кръг на Серия “А”. Така домакините остават на предпоследната позиция с три точки, а веронци, които трябва да съжаляват, че не спечелиха днешната среща, са над чертата с 4 пункта.

Двата отбора имаха няколко големи шанса за гол през първата част, но така и не успяха да ги реализират. По-добрите от тях бяха в актива на гостите. Удар на Джоване Нашименто в 12-ата минута рикошира сериозно в крака на бранител и излъга вратаря, но топката профуча на сантиметри встрани. В 28-ата минута Нзола засече с глава центриране на Лерис от шест метра, но и този удар премина встрани и така и Пиза пропусна добър шанс. Четири минути след това кълбото облиза гредата след удар с глава на Морео. Гредата помогна на домакините в 41-вата минута, след като Шемпер отклони в нея силен изстрел на Чам. В края на полувреме гостите поискаха дузпа, но така не бе отсъдена.

В 57-ата минута Верона пропусна нов голям шанс. Лошо върната назад топка от Ебишер даде възможност на Орбан да се озова очи в очи със Шемпер, но нападателят стреля над вратата. Веднага след това Пиза организира опасна контраатака, но Нзола също шутира над напречната греда.

Верона продължи да изглежда по-опасният отбор в атака, но гол така и не падна. В добавеното време Фрезе можеше да донесе победата на гостите, но ударът му премина на сантиметри встрани.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Сари: Ако ситуацията беше същата в друг отбор, щях да си тръгна

Сари: Ако ситуацията беше същата в друг отбор, щях да си тръгна

  • 18 окт 2025 | 15:54
  • 4448
  • 0
Манчестър Сити 1:0 Евертън, Холанд откри

Манчестър Сити 1:0 Евертън, Холанд откри

  • 18 окт 2025 | 18:05
  • 3855
  • 1
Чаби Алонсо: Реал Мадрид продължава да е срещу мача на Барселона в САЩ

Чаби Алонсо: Реал Мадрид продължава да е срещу мача на Барселона в САЩ

  • 18 окт 2025 | 15:02
  • 6876
  • 11
Алегри: Имаме достатъчно играчи, Леао е готов отново да бъде важен за нас

Алегри: Имаме достатъчно играчи, Леао е готов отново да бъде важен за нас

  • 18 окт 2025 | 14:20
  • 2112
  • 0
Де Йонг: Треньори и съотборници отбелязваха, че съм недооценен в Барселона

Де Йонг: Треньори и съотборници отбелязваха, че съм недооценен в Барселона

  • 18 окт 2025 | 13:56
  • 1270
  • 0
Незабравимо баварско приключение за варненски фенове на Байерн

Незабравимо баварско приключение за варненски фенове на Байерн

  • 18 окт 2025 | 13:46
  • 968
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Спартак (Варна), Шанде откри

Лудогорец 0:1 Спартак (Варна), Шанде откри

  • 18 окт 2025 | 18:00
  • 6176
  • 15
Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

Ботев и Славия не решиха битката помежду си на терена, остава тази извън него

  • 18 окт 2025 | 16:54
  • 22045
  • 31
Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

Левски срази Берое и е на финал на efbet Суперкупа

  • 18 окт 2025 | 17:35
  • 8038
  • 1
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 47868
  • 14
Барселона 1:1 Жирона, куп положения пред Шчесни

Барселона 1:1 Жирона, куп положения пред Шчесни

  • 18 окт 2025 | 18:15
  • 6192
  • 21
Манчестър Сити 1:0 Евертън, Холанд откри

Манчестър Сити 1:0 Евертън, Холанд откри

  • 18 окт 2025 | 18:05
  • 3855
  • 1