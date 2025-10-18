Отложиха мач в Ла Лига 2 заради масово хранително разстройство

Тазвечерният мач от десетия кръг на Ла Лига 2 между Реал Сосиедад Б и Уеска официално беше отложен поради куриозна причина.

По програма двата тима от второто ниво на испанския футбол трябваше да излязат на “Реале Арена” в 22:00 българско време, за да изиграят двубоя помежду си. Това обаче няма да стане днес по молба на гостуващия състав. Оказа се, че на практика всички играчи на Уеска страдат от вирус, предизвикващ хранително разстройство. Така отборът няма необходимия брой футболисти за срещата, поради което Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) се съгласи да пренасрочи двубоя за неизвестна дата.

COMUNICADO OFICIAL | El Juez de Competiciones Profesionales ha aceptado la solicitud de aplazamiento presentada por la SD Huesca y ha decidido suspender el partido ante la Real Sociedad B. — SD Huesca (@SDHuesca) October 18, 2025

“Съдията по професионалните състезания към РФЕФ прие молбата на Уеска за отлагане и реши да отмени съботния мач от десетия кръг на Ла Лига 2 срещу Реал Сосиедад Б заради стомашно-чревен вирус, който засегна на практика целия състав на “асулгранас”. Уеска изчаква определянето на нова дата за двубоя, която ще бъде съобщена, щом бъде насрочена от отговорните органи. Клубът благодари на феновете за тяхното разбирателство и съжалява за причиненото неудобство, най-вече за тези, които са планирали да пътуват до Сан Себастиан”, гласи изявлението на Уеска.

