Медведев е само на победа от прекъсване на сушата

  • 18 окт 2025 | 16:01
  • 364
  • 0
Медведев е само на победа от прекъсване на сушата

Подемът на Даниил Медведев в края на сезона продължава – руснакът се класира за финала на турнира от категория АТР 250 в Алмати, след като си осигури първия си финал на твърди кортове от миналата година насам.

Втората ракета в схемата направи обрат и победи австралийския квалификант Джеймс Дъкуърт с 6-7(8), 6-3, 6-2 , като едновременно с това засили и шансовете си да се класира за Финалите на ATP за седма поредна година.

Медведев, който след полуфиналите в Пекин и Шанхай продължава със силно представяне и в Алмати, в момента е 13-ти в живото класиране на "Надпреварата за Торино".

Бившият номер 1 в света ще се стреми да спечели първата си титла на ATP ниво от триумфа си на Мастърса в Рим през 2023 г. Оттогава той е загубил шест поредни финала. В Казахстан съперникът му на финала ще бъде Корентен Муте или Алекс Микелсен.

„Нивото днес беше невероятно – и от мен, и от съперника“, каза Медведев след мача. „В тайбрека можех да изиграя няколко точки по-добре, но това се случва. През целия двубой имаше фантастични разигравания и от двамата, така че съм много щастлив, че успях да спечеля.“

Въпреки леко пасивния подход в тайбрека на първия сет, в който пропусна два сетбола, Медведев остана търпелив и постепенно намери ритъма си. Сервисът му беше изключително ефективен – той реализира 15 аса и спечели 85% (47 от 55) от точките си на първи сервис.

С достигането си до 40-ия финал на ATP ниво Медведев стана вторият активен тенисист след Новак Джокович (143), който постига този забележителен резултат.

Снимки: Imago

