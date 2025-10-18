Популярни
  Кюстендил стяга стадион "Осогово" за efbet Лига

Кюстендил стяга стадион "Осогово" за efbet Лига

  18 окт 2025 | 15:55
Кюстендил стяга стадион "Осогово" за efbet Лига

В Кюстендил тече усилен ремонт на местния стадион "Осогово" на стойност над 5 милиона лева. Планът е на спортното съоръжение да бъде изградена нова писта, а футболният терен да се сдобие с осветление, което да позволява провеждане на мачове от efbet Лига.

През миналия сезон отборът на играещия треньор Даниел Младенов беше много близо до завръщането си в професионалния футбол, но остана на второ място в Югозападната Трета лига. В момента тимът заема седмата позиция в подреждането, като се намира на 12 точки от лидера Рилски спортист.

