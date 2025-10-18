Олимпийската медалистка Джорджа Хънтър Бел със съвети към младите

Джорджа Хънтър Бел се завърна към корените си, за да предаде безценния си опит на следващото поколение прохождащи атлети. Бронзовата медалистка на 1500 метра от Олимпиадата наскоро добави към колекцията си и световно сребро на 800 метра след вълнуващ финал в Токио, където изпревари съотборничката си и тренировъчен партньор Кийли Ходжкинсън за второто място. Хънтър Бел отдели време от натоварения си график, за да посети атлетическия клуб Ealing Southall & Middlesex в тяхната база в Перивейл, където е усъвършенствала уменията си като девойка.

Бегачката на средни разстояния проведе тренировка с младежите, позира за снимки и участва в сесия с въпроси и отговори, предавайки съвети на онези, които се надяват да повторят нейния успех.

Тя сподели: "Един от по-възрастните атлети в клуба ми каза да бъда смела и това остана в съзнанието ми. Можеш да влезеш в състезание и да знаеш, че си във форма, но може би си малко нервен и не искаш да тръгнеш твърде бързо и да "умреш“ по трасето. Но във всички състезания, в които съм била смела, съм се представяла по-добре, отколкото се е очаквало на хартия. Ако не поемеш този риск, никога няма да разбереш.“

"Трябва да сте много дисциплинирани със съня, хидратацията, електролитите, уверете се, че се възстановявате добре. Възстановяването е също толкова важно, колкото и тренировките. Става въпрос за това да държите себе си отговорни. Без скролване вечер, оставете тези телефони! Трябва да се възстановявате и да си почивате. Винаги мислете за това – ще помогне ли то утре за вашето състезание и предстоящото ви събитие?“, добави тя.

Решението на Хънтър Бел да напусне работата си на пълен работен ден в сферата на киберсигурността се оказа правилно, след като спечели два медала на световната сцена.

"Вие сте на свой собствен път“, каза тя на младежите от клуба. "Не се сравнявайте твърде много с другите. Когато стояхме на стартовата линия в Токио, имахме толкова различни пътища. Всеки може да стигне до световната сцена, ако работи усилено и е постоянен.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages