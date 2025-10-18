Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева отстъпи пред петата поставена и номер 361 в световната ранглиста за жени Кристина Диас Адровер (Испания) с 2:6, 6:3, 2:6. Двубоят продължи 2:32 часа.

18-годишната българка допусна два пробива в първия сет, след което спечели четири поредни гейма от 1:2 до 5:2 във втората част, за да изравни резултата. Денчева загуби четири поредни гейма от 1:1 до 1:5 в третата решителна част, върна един пробив за 2:5, но в крайна сметка отстъпи с 2:6 и приключи участие в надпреварата.

Националката ще играе през следващата седмица на друг турнир от същия ранг в Санта Маргерита ди Пула (Италия).