Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

  • 18 окт 2025 | 15:52
  • 291
  • 0
Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си
Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

Денчева отстъпи пред петата поставена и номер 361 в световната ранглиста за жени Кристина Диас Адровер (Испания) с 2:6, 6:3, 2:6. Двубоят продължи 2:32 часа.

18-годишната българка допусна два пробива в първия сет, след което спечели четири поредни гейма от 1:2 до 5:2 във втората част, за да изравни резултата. Денчева загуби четири поредни гейма от 1:1 до 1:5 в третата решителна част, върна един пробив за 2:5, но в крайна сметка отстъпи с 2:6 и приключи участие в надпреварата.

Националката ще играе през следващата седмица на друг турнир от същия ранг в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Медведев е само на победа от прекъсване на сушата

Медведев е само на победа от прекъсване на сушата

  • 18 окт 2025 | 16:01
  • 362
  • 0
Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

  • 18 окт 2025 | 15:49
  • 203
  • 0
Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кигали

Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кигали

  • 18 окт 2025 | 15:45
  • 177
  • 0
Глушкова загуби на полуфиналите в Ираклион

Глушкова загуби на полуфиналите в Ираклион

  • 18 окт 2025 | 15:35
  • 198
  • 0
Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

  • 18 окт 2025 | 12:38
  • 314
  • 0
Мая Мичева се класира за финала на сингъл на турнир до 14 г. от Тенис Европа

Мая Мичева се класира за финала на сингъл на турнир до 14 г. от Тенис Европа

  • 18 окт 2025 | 11:45
  • 1499
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 1:1 Славия, двата тима с по 10 души на терена

Ботев 1:1 Славия, двата тима с по 10 души на терена

  • 18 окт 2025 | 16:40
  • 11758
  • 15
Полуфинал №1 на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Берое! Следете мача ТУК!

Полуфинал №1 на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Берое! Следете мача ТУК!

  • 18 окт 2025 | 16:34
  • 332
  • 0
11-те на Лудогорец и Спартак (Варна)

11-те на Лудогорец и Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 16:34
  • 509
  • 0
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 19047
  • 9
Челси страда, но с впечатляваща ефективност матира Форест и може би предреши съдбата на Постекоглу

Челси страда, но с впечатляваща ефективност матира Форест и може би предреши съдбата на Постекоглу

  • 18 окт 2025 | 16:23
  • 6373
  • 6
Ямал и 17-годишен от школата са титуляри за Барселона (съставите)

Ямал и 17-годишен от школата са титуляри за Барселона (съставите)

  • 18 окт 2025 | 16:08
  • 1558
  • 1