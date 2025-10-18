Популярни
  Калояна Налбантова си осигури медал в Прага

  • 18 окт 2025 | 15:42
Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на единично жени и си осигури медал от международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в чешката столица Прага.

Четвъртата поставена в схемата българка се наложи на четвъртфиналите над представителката на домакините Петра Майкснерова в оспорван мач с 21:15, 22:20 за 39 минути на корта.

Възпитаничката на Стилиян Макарски водеше в резултата през по-голямата част на първия гейм, но след средата на втората част се игра равностойно. Чехкинята взе аванс от 20:18, но българката успя да направи серия от четири поредни точки и да затвори мача.

Така Налбантова записа трети пореден успех в надпреварата, а по-късно днес в спор за място на финала тя ще играе срещу победителката от двубоя между номер 1 в схемата Вън Юй Чжан (Канада) или Фредерике Йостергорд (Дания).

19-годишната националка има една титла в кариерата си от сериите "International Challenge" в Льовен (Белгия) от 13 септември.

