Нов съперник на Гаут Гаут подобри 15-годишен рекорд и се цели в домашна олимпиада

Изглежда, че Гаут Гаут скоро ще има сериозен съперник, след като друг австралийски спринтьорски талант подобри впечатляващ 15-годишен рекорд. 17-годишният Гаут, който е сравняван с легендата Юсейн Болт, наскоро участва на Световното първенство за мъже на 200 метра, след като подобри няколко национални рекорда.

Но Гаут със сигурност е обърнал внимание на зашеметяващото представяне на 16-годишния Увезо Лубенда в спринта на 100 метра по време на щатското училищно състезание в Куинсланд. Атлетът от Таунсвил прелетя през финалната линия за удивителното време от 10.35 секунди, разбивайки предишния рекорд до 16 години на щатския шампионат.

Предишното върхово постижение беше на Хю Донован, който през 2010 г. записа 10.73 секунди. За да се оцени мащабът на постижението на Лубенда, трябва да се отбележи, че времето му щеше да е достатъчно, за да премине предварителните серии на 100 метра на тазгодишното Световно първенство.

Личният рекорд на Гаут като 16-годишен е 10.17 секунди, който той постигна през декември миналата година, малко преди да навърши 17. Той има и резултат от 10.04, постигнат с попътен вятър над допустимото.

След като получи медала си от бившия олимпиец Пол Ди Бела, Лубенда, чийто предишен личен рекорд беше 10.42, сподели пред Townsville Bulletin: "Човече, чувствам се невероятно. Надявах се на такова време, не мислех твърде много за това, но съм наистина благодарен.“

Лубенда, роден през януари 2009 г., се премества със семейството си от Конго в Австралия през 2013 г. Амбициите му включват да представи страната си на Олимпийските игри през 2032 г. в столицата на Куинсланд, Бризбън, когато ще бъде на 23 години. Още миналата година той разкри: "Целта ми е Бризбън 2032; погледът ми е насочен натам.“

Неговият сънародник Гаут също се цели в Игрите през 2032 г. Вече добре познато име в Австралия, той подписа доховорен договор със спортния гигант Adidas.

Размишлявайки върху сделката по-рано тази година, той каза пред GQ: "Беше лудост. Сумата продължаваше да расте и осъзнах колко високо ме оценяват тези компании.“

Но това спонсорство наистина ти помага да преминеш на следващото ниво, защото очевидно ти трябват пари за пътувания и тренировки. Особено след като съм ученик, не ми се налага да си търся работа в "Макдоналдс“ или нещо подобно, за да си сипвам гориво в колата. Определено помага много“, добави той.

Гаут не позволява на славата да му завърти главата

Гаут, чието семейство емигрира от Судан в Австралия преди две десетилетия, допълни: "В дългосрочен план бих искал да осигуря себе си и семейството си.“

Спестил съм доста и си купих нова кола, когато взех временната си шофьорска книжка, така че това е може би най-голямата покупка, която съм правил досега. Не съм се побърквал“, завърши младият атлет.