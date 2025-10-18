Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Нов съперник на Гаут Гаут подобри 15-годишен рекорд и се цели в домашна олимпиада

Нов съперник на Гаут Гаут подобри 15-годишен рекорд и се цели в домашна олимпиада

  • 18 окт 2025 | 15:38
  • 1028
  • 0
Нов съперник на Гаут Гаут подобри 15-годишен рекорд и се цели в домашна олимпиада

Изглежда, че Гаут Гаут скоро ще има сериозен съперник, след като друг австралийски спринтьорски талант подобри впечатляващ 15-годишен рекорд. 17-годишният Гаут, който е сравняван с легендата Юсейн Болт, наскоро участва на Световното първенство за мъже на 200 метра, след като подобри няколко национални рекорда.

Но Гаут със сигурност е обърнал внимание на зашеметяващото представяне на 16-годишния Увезо Лубенда в спринта на 100 метра по време на щатското училищно състезание в Куинсланд. Атлетът от Таунсвил прелетя през финалната линия за удивителното време от 10.35 секунди, разбивайки предишния рекорд до 16 години на щатския шампионат.

Предишното върхово постижение беше на Хю Донован, който през 2010 г. записа 10.73 секунди. За да се оцени мащабът на постижението на Лубенда, трябва да се отбележи, че времето му щеше да е достатъчно, за да премине предварителните серии на 100 метра на тазгодишното Световно първенство.

Личният рекорд на Гаут като 16-годишен е 10.17 секунди, който той постигна през декември миналата година, малко преди да навърши 17. Той има и резултат от 10.04, постигнат с попътен вятър над допустимото.

След като получи медала си от бившия олимпиец Пол Ди Бела, Лубенда, чийто предишен личен рекорд беше 10.42, сподели пред Townsville Bulletin: "Човече, чувствам се невероятно. Надявах се на такова време, не мислех твърде много за това, но съм наистина благодарен.“

Лубенда, роден през януари 2009 г., се премества със семейството си от Конго в Австралия през 2013 г. Амбициите му включват да представи страната си на Олимпийските игри през 2032 г. в столицата на Куинсланд, Бризбън, когато ще бъде на 23 години. Още миналата година той разкри: "Целта ми е Бризбън 2032; погледът ми е насочен натам.“

Неговият сънародник Гаут също се цели в Игрите през 2032 г. Вече добре познато име в Австралия, той подписа доховорен договор със спортния гигант Adidas.

Размишлявайки върху сделката по-рано тази година, той каза пред GQ: "Беше лудост. Сумата продължаваше да расте и осъзнах колко високо ме оценяват тези компании.“

Но това спонсорство наистина ти помага да преминеш на следващото ниво, защото очевидно ти трябват пари за пътувания и тренировки. Особено след като съм ученик, не ми се налага да си търся работа в "Макдоналдс“ или нещо подобно, за да си сипвам гориво в колата. Определено помага много“, добави той.

Гаут не позволява на славата да му завърти главата

Гаут, чието семейство емигрира от Судан в Австралия преди две десетилетия, допълни: "В дългосрочен план бих искал да осигуря себе си и семейството си.“

Спестил съм доста и си купих нова кола, когато взех временната си шофьорска книжка, така че това е може би най-голямата покупка, която съм правил досега. Не съм се побърквал“, завърши младият атлет.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Облик Севил с хладнокръвно послание към Ноа Лайлс след победата на 100 метра

Облик Севил с хладнокръвно послание към Ноа Лайлс след победата на 100 метра

  • 17 окт 2025 | 20:10
  • 931
  • 0
Джесика Хъл: Бегачките на 1500 метра сме късметлийки да имаме Фейт Кипиегон

Джесика Хъл: Бегачките на 1500 метра сме късметлийки да имаме Фейт Кипиегон

  • 17 окт 2025 | 17:42
  • 2001
  • 0
Джорджия Хънтър Бел: Приятелството с Кийли Ходжкинсън остава силно въпреки битката на 800 метра в Токио

Джорджия Хънтър Бел: Приятелството с Кийли Ходжкинсън остава силно въпреки битката на 800 метра в Токио

  • 17 окт 2025 | 17:30
  • 403
  • 0
20 състезатели ще представят България на Балканския шампионат по крос-кънтри

20 състезатели ще представят България на Балканския шампионат по крос-кънтри

  • 17 окт 2025 | 15:20
  • 459
  • 1
Стела Енева дарява на НСА първия си сребърен паралимпийски медал

Стела Енева дарява на НСА първия си сребърен паралимпийски медал

  • 17 окт 2025 | 14:59
  • 469
  • 0
Стартира продажбата на билети за Световното в зала през 2026 г.

Стартира продажбата на билети за Световното в зала през 2026 г.

  • 17 окт 2025 | 14:48
  • 766
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 1:1 Славия, двата тима с по 10 души на терена

Ботев 1:1 Славия, двата тима с по 10 души на терена

  • 18 окт 2025 | 16:40
  • 11687
  • 15
Полуфинал №1 на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Берое! Следете мача ТУК!

Полуфинал №1 на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Берое! Следете мача ТУК!

  • 18 окт 2025 | 16:34
  • 298
  • 0
11-те на Лудогорец и Спартак (Варна)

11-те на Лудогорец и Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 16:34
  • 475
  • 0
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 18855
  • 9
Челси страда, но с впечатляваща ефективност матира Форест и може би предреши съдбата на Постекоглу

Челси страда, но с впечатляваща ефективност матира Форест и може би предреши съдбата на Постекоглу

  • 18 окт 2025 | 16:23
  • 6308
  • 6
Ямал и 17-годишен от школата са титуляри за Барселона (съставите)

Ямал и 17-годишен от школата са титуляри за Барселона (съставите)

  • 18 окт 2025 | 16:08
  • 1517
  • 1