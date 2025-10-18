На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

Ботев (Пловдив) и Славия ще се изправят един срещу друг в сблъсък от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев" започва от 15:00 часа, като главен съдия ще бъде Димитър Димитров. Този мач има огромно значение и за двата отбора, тъй като те се намират в долната част на таблицата и се борят да се отдалечат от зоната на изпадащите.

Ботев (Пловдив) и Славия заемат съответно 14-то и 13-то място в класирането, като и двата отбора имат по 10 точки след изиграни 11 мача. "Канарчетата" имат голова разлика 11:18, докато "белите" са с малко по-добра статистика – 12:17. Позицията на двата тима е изключително тревожна, тъй като те се намират в непосредствена близост до зоната на изпадащите.

Ботев (Пловдив) показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три загуби. "Канарчетата" постигнаха важна победа като гост срещу Ботев (Враца) с 2:1 в предишния кръг, но преди това допуснаха две поредни загуби – от Левски с 0:1 и от ЦСКА 1948 с 1:2. Славия от своя страна е без загуба в последните три мача – победа с 2:0 срещу Локомотив (София) и две равенства – 1:1 срещу Спартак (Варна) и 0:0 срещу Берое.

В дните преди срещата се зароди скандал между Ботев и Славия. Президентът на "белите" Венцеслав Стефанов сподели, че "емисари от Пловдив" са опитали да пробият футболисти на столичани. От своя страна босът на Ботев Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венци Стефанов, като всичко изглежда, че ще се реши в съда.

Двата отбора вече смениха наставниците си. Ботев в момента е воден от временния старши треньор Иван Цветанов, който замени Николай Киров, а Ратко Достанич зае мястото на Златомир Загорчич начело на Славия.