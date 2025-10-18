Популярни
  3. На 41 години Тиаго Силва все още решава мачове

  • 18 окт 2025 | 11:52
На 41 години Тиаго Силва, централният защитник на Флуминензе, отбеляза зрелищен гол с фамозно воле в 98-ата минута, което донесе победата с 1:0 срещу Жувентуде в Бразилейрао Betano.

Бразилският ветеран донесе победата на своя отбор със зрелищно воле в добавеното време на мача срещу Жувентуде. Това е третият гол, който централният защитник отбелязва през настоящия сезон.

Мачът изглеждаше да върви към равенство, но в последните секунди на срещата ветеранът Тиаго Силва се появи решително в противниковото наказателно поле и изпрати топката в мрежата с перфектно изпълнение.

Стадион „Маракана“ избухна, а голът изкачи Флуминензе на 7-о място в Серия А.

„Беше изпълнение, достойно за топ нападател – мощно, прецизно и перфектно в решаващия момент“, отбелязаха бразилските журналисти, впечатлени от представянето на капитана.

Бившият играч на Милан, ПСЖ и Челси вече има 56 официални мача във всички турнири след завръщането си в бразилския клуб Флуминензе.

Завръщането му в клуба от детството беше емоционална история, допълнена от представянето на Световното клубно първенство на ФИФА през 2025 г., където Флуминензе достигна до полуфиналите и беше най-добрият отбор извън Европа на турнира.

С над 800 официални мача в кариерата си Тиаго Силва е играл за Флуминензе, РС Футебол Клуб, Жувентуде, Порто, Динамо Москва, Милан, ПСЖ и Челси, печелейки големи трофеи с почти всички отбори: 1x Копа Америка (2019, Бразилия), 1x Шампионска лига на УЕФА (2021, Челси), 7x Шампионски титли на Франция (ПСЖ), 1x Шампион на Италия (Милан, 2011), 1x Купа на конфедерациите (2013, Бразилия), 1x Световно клубно първенство на ФИФА (2022, Челси).

