На 41 години Тиаго Силва все още решава мачове

На 41 години Тиаго Силва, централният защитник на Флуминензе, отбеляза зрелищен гол с фамозно воле в 98-ата минута, което донесе победата с 1:0 срещу Жувентуде в Бразилейрао Betano.

Бразилският ветеран донесе победата на своя отбор със зрелищно воле в добавеното време на мача срещу Жувентуде. Това е третият гол, който централният защитник отбелязва през настоящия сезон.

FLUMINENSE FOOTBALL CLUB É ATÉ O FIMMMMM! FOI COMO TINHA QUE SER, CAPITÃO! EU TE AMO, THIAGO SILVA! ❤️💚 pic.twitter.com/sEqKld3BxS — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 17, 2025

Мачът изглеждаше да върви към равенство, но в последните секунди на срещата ветеранът Тиаго Силва се появи решително в противниковото наказателно поле и изпрати топката в мрежата с перфектно изпълнение.

Стадион „Маракана“ избухна, а голът изкачи Флуминензе на 7-о място в Серия А.

Thiago Silva’s last minute overhead kick (kind of) winner for Fluminense last night! pic.twitter.com/ntJDLs2lIc — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) October 17, 2025

„Беше изпълнение, достойно за топ нападател – мощно, прецизно и перфектно в решаващия момент“, отбелязаха бразилските журналисти, впечатлени от представянето на капитана.

Бившият играч на Милан, ПСЖ и Челси вече има 56 официални мача във всички турнири след завръщането си в бразилския клуб Флуминензе.

Завръщането му в клуба от детството беше емоционална история, допълнена от представянето на Световното клубно първенство на ФИФА през 2025 г., където Флуминензе достигна до полуфиналите и беше най-добрият отбор извън Европа на турнира.

С над 800 официални мача в кариерата си Тиаго Силва е играл за Флуминензе, РС Футебол Клуб, Жувентуде, Порто, Динамо Москва, Милан, ПСЖ и Челси, печелейки големи трофеи с почти всички отбори: 1x Копа Америка (2019, Бразилия), 1x Шампионска лига на УЕФА (2021, Челси), 7x Шампионски титли на Франция (ПСЖ), 1x Шампион на Италия (Милан, 2011), 1x Купа на конфедерациите (2013, Бразилия), 1x Световно клубно първенство на ФИФА (2022, Челси).