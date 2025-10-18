Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Президентът на федерацията по ушу преговяра с Джет Ли за визита в Бургас

Президентът на федерацията по ушу преговяра с Джет Ли за визита в Бургас

  • 18 окт 2025 | 11:16
  • 253
  • 0
Президентът на федерацията по ушу преговяра с Джет Ли за визита в Бургас

Президентът на Българската федерация по ушу г-н Стефан Колев преговаря в Китай със звездата на Холивуд Джет Ли за евентуална визита в България. 62-годишният актьор е посланик на ушу по света, специалист по бойни изкуства и действителен шампион по ушу. Сред запомнящите се роли на Джет са „Манастирът Шао Лин“, „Смъртоносно оръжие 4“, “Ромео трябва да умре“, „Непобедимите“ и още над 50 заглавия. Непретенциозен и усмихнат, Джет Ли не е решил дали да се отправи за дълго пътуване до Европа, но добре знае за развитието на бойните спортове в страната ни и за успехите на родните състезатели.

Джет Ли е доброволец No1 в Световната федерация по ушу. Кариерата си той започва имено като състезател по ушу. Колосалния принос за популяризирането на бойното изкуство в света, му донесе огромна популярност и сред състезателите в този спорт. На въпроса какво ви дава ушу, той отговаря скромно – здраве и щастие.

