  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  Най-желаният защитник в Премиър лийг няма да поднови договора си

Най-желаният защитник в Премиър лийг няма да поднови договора си

  • 18 окт 2025 | 10:49
  • 814
  • 1
Най-желаният защитник в Премиър лийг няма да поднови договора си

Сагата около Марк Геи започна през лятото, когато английският шампион Ливърпул беше на косъм да привлече 26-кратния английски национал, но настоящият му отбор, Кристъл Палас, отмени сделката.

По-късно стана ясно, че лондончани са постъпили така, защото не са намерили адекватен заместник, и така Геи остана в отбора. Разбира се, това не беше най-доброто решение, тъй като в Лондон вече знаеха, че капитанът на отбора иска да смени клуба, което означава, че според реалистичния сценарий той ще напусне отбора без трансферна сума в края на сезон 2025-2026.

А кандидати не липсват, тъй като Ливърпул не се е отказал от него, а освен Реал Мадрид, Байерн Мюнхен също се присъедини към слуховете.

Оливър Гласнер, френският мениджър на Кристъл Палас, проведе пресконференция преди мача за първенство срещу Борнемут, където отново беше попитан за ситуацията с неговия играч.

Искахме Марк да остане, но той иска нещо друго", заяви специалистът, който изглежда вече е приел решението на Геи.

Снимки: Imago

