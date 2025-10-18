Популярни
  2. Бойни спортове
  3. Българските боксьори осигуриха зрелище на турнира в Полша

Българските боксьори осигуриха зрелище на турнира в Полша

  • 18 окт 2025 | 10:10
Българските боксьори отново показаха високата си класа на международната сцена. Националите ни осигуриха истинско зрелище за феновете по време на 37-ото издание на Suzuki Boxing Night. Галавечерта се проведе в полския град Сокулка и противопостави част от водещите имена на България и Полша.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев родните звезди записаха 4 победи в 8 мача. Те стигнаха до краен успех с 14:10 точки и взеха реванш за поражението от преди 6 години с 6:10. За част от боксьорите ни това бе и много добра подготовка за Европейското първенство до 23 години, което ще се проведе в Будапеща в края на ноември.

Резултатите на галавечерта в Сокулка:

Ергюнал Себахтин (50 кг) – Матеуш Шчочарц 3:0

Димо Тониев (60 кг) – Павел Брах 1:2

Радослав Росенов (60 кг) – Якоб Къжпиет 3:0

Викторио Илиев (65 кг) – Бартломей Рошковиц 1:2

Стелиан Страхилов (75 кг) – Матеуш Урбан 0:3

Уилиам Чолов (80 кг) – Михал Пиерчала 3:0

Семион Болдирев (85 кг) – Давид Кручковски 1:2

Кирил Борисов (+90 кг) – Якуб Домурад 2:1

