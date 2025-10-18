Бруно Фернандеш за Аморим: Всеки наш мениджър е на една загуба от криза

Бруно Фернандеш заяви, че Манчестър Юнайтед има нужда от стабилност, а играчите вярват, че Рубен Аморим е правилният човек, който може да върне клуба там, където му е мястото.

Юнайтед преминава през крайности този сезон – от тежки поражения срещу Манчестър Сити и Брентфорд до кратки проблясъци на подобрение. Капитанът обаче се радва, че Аморим получи публична подкрепа от миноритарния собственик сър Джим Ратклиф по време на паузата за националните отбори.

Португалският треньор все още не е спечелил два последователни мача във Висшата лига, почти година след назначението си, но играчите и ръководството са обединени зад него преди голямото гостуване на Ливърпул в неделя.

„Смятам, че клубът има нужда от стабилност“, каза Фернандеш пред Sky Sports.

„Това е посланието, което сър Джим се опитва да предаде на всички. Понякога трябва да погледнем по-широко и като група вярваме, че мениджърът може да помогне на клуба да се върне там, където му е мястото.“

Фернандеш подчерта, че играчите трябва да останат концентрирани и да игнорират външния шум, ако искат да успеят в Манчестър Юнайтед.

„Всеки мениджър, който дойде тук, е само на един мач от криза“, каза капитанът. „Този клуб винаги е бил такъв. Ако спечелиш мач, изглежда сякаш ще спечелиш лигата. Ако загубиш, над клуба сякаш пада черен облак. Имаме играчи, които знаят колко голям е този клуб и как функционира. Не ни трябва този шум около нас — трябва да знаем какво правим, какво искаме да постигнем в дългосрочен план и каква е целта за следващия мач. Това трябва да е мисията на всеки играч, защото тук всеки мениджър е под напрежение след лош резултат, а нашият не е изключение. Но той е подготвен за това и знае колко голямо предизвикателство е тази работа.“

Фернандеш добави още:

„Ако сър Джим вижда нещата по същия начин като нас, играчите – че мениджърът е правилният човек за поста – това е още по-добре. Имаме две групи хора, които гледат в една посока.“

Победата над Съндърланд преди международната пауза върна известно оптимистично настроение на „Олд Трафорд“, но нова слаба изява може отново да постави Аморим под прожекторите, въпреки че Ратклиф обеща да му даде три години време.

Самият Аморим признава, че не знае колко време ще е нужно, за да достигне Юнайтед нивото на шампиона Ливърпул.

Двата тима ще се срещнат за 100-тен път на „Анфийлд“ в неделя – двубой, който остава един от най-очакваните в английския футболен календар.

Миналия сезон под ръководството на Аморим Юнайтед направи най-слабата си кампания в ерата на Висшата лига, завършвайки на 15-о място, докато вечният съперник Ливърпул изравни рекорда им от 20 титли.

Историята показва, че двата гранда рядко доминират едновременно, а често възходът на единия съвпада със спада на другия.

На въпрос какъв е реалистичният срок за изравняване на нивото с Ливърпул, Аморим отговори:

„Не знам. Понякога нещата се променят много бързо. Можем да спечелим всеки мач – ако мислим само за следващия двубой, това е най-важното. Ще се борим да достигнем нивото на Ливърпул в бъдеще – това е целта. Не знам колко време ще отнеме, но това е посоката.“

Снимки: Imago