  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Кметът на Благоевград награди световните шампиони по таекуон-до ITF

Кметът на Благоевград награди световните шампиони по таекуон-до ITF

  • 18 окт 2025 | 08:19


Кметът на община Благоевград Методи Байкушев посрещна медалистите от ТК „Фолкън“, завоювали световни титли по таекуон-до ITF по време на първенството, проведено от 6 до 12 октомври в Йезоло, Италия.

Тържествената церемония се състоя във фоайето на Община Благоевград, където спортистите получиха медали и благодарствени адреси за отличното си представяне.

„Много се зарадвахме, когато виждаме как успехите ви валят един след друг. ТК „Фолкън“ и всички вие сте голям пример, защото, за да се постигнат такива резултати, се изисква огромна отдаденост и жертва. Възхищаваме се на това, което сте изградили – една силна общност, в която има сплотеност, уважение и дух. Това е най-ценното. Титлите понякога ще ги има, понякога – не, но най-важното е атмосферата на трудолюбие, дисциплина и доброто отношение един към друг, както и славата, която носите на Благоевград. Радвам се, че имаме такъв клуб, в който бойците ни са рицари. Стойте високо, както сте днес, и след спорта, защото най-важният шампионат е шампионатът на живота.

Поклон пред вас!“, каза кметът Методи Байкушев.

За изключителен принос към спорта и за достойното представяне на България бяха отличени Кирил Илиев, Любомир Бакалски, Никола Николов, Дени Велев, Рами Шау, Антон Огорелков, Николай Петков, Вяра Станкова, Нели Тодорова, както и треньорът Тодор Козладеров и президентът на Българската федерация и вицепрезидент на Международната федерация Марио Богданов.

В програма участие взе Вокално студио „Фа диез“.

