Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Български национал е MVP след суперсблъсъка в Белград

Български национал е MVP след суперсблъсъка в Белград

  • 17 окт 2025 | 22:11
  • 2350
  • 1

Отборът на Цървена звезда победи с Реал Мадрид в двубой от петия кръг на Евролигата, изиграл се тази вечер в "Белградска Арена", а българският национал Коди Милър-Макинтайър изигра страхотен мач и грабна приза за най-полезен играч.

Американският гард попадна в стартовата петица за своя тим и за 30:44 минути на паркета се разписа с 18 точки, 8 борби, 8 асистенции и 1 открадната топка за коефициент на полезно действие 22.

Убийствен мач за Милър-Макинтайър и победа за Звезда в дербито с Реал Мадрид
Убийствен мач за Милър-Макинтайър и победа за Звезда в дербито с Реал Мадрид
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Убийствен мач за Милър-Макинтайър и победа за Звезда в дербито с Реал Мадрид

Убийствен мач за Милър-Макинтайър и победа за Звезда в дербито с Реал Мадрид

  • 17 окт 2025 | 22:03
  • 5123
  • 0
Натоварена вечер в Евролигата: интрига до последно между Баскония и Партизан

Натоварена вечер в Евролигата: интрига до последно между Баскония и Партизан

  • 17 окт 2025 | 23:00
  • 2148
  • 0
Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

  • 17 окт 2025 | 18:58
  • 3118
  • 0
Апоел гони четвърта победа в Евролигата срещу тежък съперник

Апоел гони четвърта победа в Евролигата срещу тежък съперник

  • 17 окт 2025 | 07:15
  • 1570
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 3083
  • 0
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 5105
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 21:53
  • 17802
  • 19
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 45194
  • 116
ПСЖ 3:3 Страсбург, парижани изравниха

ПСЖ 3:3 Страсбург, парижани изравниха

  • 17 окт 2025 | 23:00
  • 3226
  • 2
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 34561
  • 22
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 44086
  • 144
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 45889
  • 145