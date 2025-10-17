Български национал е MVP след суперсблъсъка в Белград

Отборът на Цървена звезда победи с Реал Мадрид в двубой от петия кръг на Евролигата, изиграл се тази вечер в "Белградска Арена", а българският национал Коди Милър-Макинтайър изигра страхотен мач и грабна приза за най-полезен играч.

Американският гард попадна в стартовата петица за своя тим и за 30:44 минути на паркета се разписа с 18 точки, 8 борби, 8 асистенции и 1 открадната топка за коефициент на полезно действие 22.

Убийствен мач за Милър-Макинтайър и победа за Звезда в дербито с Реал Мадрид

Снимки: Gettyimages