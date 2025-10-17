Лами: Радвам се, че се представяме по-добре от миналата година

Популярни
Футболистът на Локомотив (Пловдив) Жулиан Лами сподели мнението си след победата на своя тим над Ботев (Враца). “Смърфовете” се наложиха с 3:0, а Лами вкара едно от попаденията.

“Ако трябва да бъда честен, очаквах да спечелим. Затова излязохме. Играем добре заедно, трябва да продължаваме напред. Мисля, че разликата от миналия сезон е, че имаме повече време. Играем мъдро и вярвам, че има и промяна в нашия манталитет. Вярваме се един на друг.

Радвам се, че се представяме по-добре от миналата година и съм горд от това. Надявам се и Переа да продължава да бележи. Радвам се за него и за всички.

Мачът с Ботев винаги е в нашите глави. Надявам се, че ще имаме добър мач”, заяви Лами.

