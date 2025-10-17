Лехечка е полуфиналист в Брюксел

Иржи Лехечка се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърда настилка в Брюксел с награден фонд от над 700 хиляди евро. Финалистът от миналия сезон достигна до преднина от 4:1 в третия сет срещу Бенжамен Бонзи, когато французинът прекрати участието си в двубоя заради контузия.

Поставеният под номер 3 в схемата чех изостана в резултата при 6:7 (8), но след това успя да изравни след 6:1.

В предпоследната фаза от турнира в белгийската столица Лехечка ще се изправи срещу Джовани Мпечи-Перикар. Петият в схемата французин победи с 6:4, 7:6 (8) Лоренцо Музети.

В първия гейм на двубоя Мпечи-Перикар спечели подаването на лидера в основната схема и след това победи в дебютния сет с 6:4. Втората част премина без пробиви, като френският тенисист се нуждаеше от три мачбола срещу италианеца, за да приключи срещата за час и 23 минути.

Мусети и Оже-Алиасим се класираха за четвъртфиналите на турнира в Брюксел

Шампионът от 2022 година Феликс Оже-Алиасим също продължава на полуфиналите. Поставеният под номер 2 канадец победи с 6:2, 7:6 (6) квалификанта Елиът Спицири (САЩ).

Оже-Алиасим спечели лесно първия сет, но по-късно пропиля аванс от 4:2 във втория. В последвалия тайбрек канадецът надделя драматично с 8:6.

На полуфиналите Феликс Оже-Алиасим ще играе срещу победителя от мача между Алехандро Давидович Фокина и Рафаел Колиньон.

Снимки: Imago