Мусети и Оже-Алиасим се класираха за четвъртфиналите на турнира в Брюксел

  17 окт 2025 | 01:03
Мусети и Оже-Алиасим се класираха за четвъртфиналите на турнира в Брюксел

Италианецът Лоренцо Мусети и канадецът Феликс Оже-Алиасим се класираха за четвъртфиналите на тенис турнира в Брюксел АТР250 на твърди кортове с награден фонд повече от 700 холяди евро.

Мусети, който е постанев под номер 1 в схемата на турнира, се наложи над германеца Яник Ханфман със 7:6 (3), 7:5 за близо час и 40 минути на корта в белгийската столица. Първият сет протече без нито един пробив, а Музети направи само един във втората част, но това бе достатъчно за успеха му.

На четвъртфиналите Лоренцо Мусети ще срещне французина Джовани Мпечи-Перикар, който водеше срещу грузинеца Николоз Башиашвили със 7:5, преди съперникът му да се откаже заради контузия и французинът да спести сили.

Феликс Оже-Алиасим надигра босненеца Дамир Джумхур много трудно след 7:6 (3), 4:6, 7:6 (5) за почти три часа на корта. На четвъртфиналите канадецът, който е поставен под номер 2 в схемата, чака победителя от двубоя между нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп и Елиот Спицири от САЩ, който е под номер 111 в световната ранглиста.

Снимки: Gettyimages

