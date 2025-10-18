Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски срещу Берое в първия полуфинал за Суперкупата на България

Левски срещу Берое в първия полуфинал за Суперкупата на България

  • 18 окт 2025 | 07:05
  • 438
  • 0

Шампионът и носителят на трофея Левски София ще излезе срещу Берое 2016 (Стара Загора) в първия полуфинал на турнира за efbet Суперкупата на България, която ще се проведе днес и утре в залата на "сините" в София.

Николай Желязков: Не можем да говорим за защита, това е нов отбор
Николай Желязков: Не можем да говорим за защита, това е нов отбор

Срещата е днес (18 октомври) от 16,30 часа и ще бъде давана пряко по MAX Sport 2.

Лазар Бучков: Домакини сме, подготвени сме, публиката също ще помогне
Лазар Бучков: Домакини сме, подготвени сме, публиката също ще помогне

Треньорът на шампионите от Левски Николай Желязков сподели преди началото на турнира, че не може да се говори за защита на трофея, защото това е нов отбор. Центърът на "сините" Лазар Бучков, който се завърна в тима след престой в колежанското първенство в САЩ, пък заяви, че се чувстват уверени и подготвени за срещите.

Мирослав Живков: Отборите тази година ще са много равностойни
Мирослав Живков: Отборите тази година ще са много равностойни

От другата страна наставникът на Берое Мирослав Живков подчерта, че тимът му има добри шансове да направи отлични мачове на турнира. Диагоналът Велизар Чернокожев допълни, че имат достатъчно опитни фигури, за да се справят и в един мач всичко може да се случи.

Велизар Чернокожев: Имаме достатъчно опитни фигури, за да се справим
Велизар Чернокожев: Имаме достатъчно опитни фигури, за да се справим

Така първият полуфинал между Левски и Берое много сериозна битка с неизвестен край.

