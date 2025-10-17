Облик Севил с хладнокръвно послание към Ноа Лайлс след победата на 100 метра

Облик Севил изпрати брутално послание към своя конкурент на 100 метра Ноа Лайлс след доминиращата си победа на Световното първенство. Откакто олимпийската легенда Юсейн Болт се оттегли през 2017 г., феновете с нетърпение очакват да разберат кой е следващият велик спринтьор. За разлика от ерата на Болт, все още няма един атлет, който да се е утвърдил като безспорен номер едно в света, като няколко състезатели показват, че са способни да спечелят златото на 100 метра през годината.

По време на Олимпийските игри в Париж миналото лято американският спринтьор Лайлс се изкачи на най-високото стъпало на подиума, докато ямаецът Севил взе златото на Световното първенство през септември.

След победата си над Лайлс на световния шампионат, Севил изпрати ясно послание към своя съперник, демонстрирайки увереността си за бъдещите им сблъсъци.

Във финала на 100 метра за мъже на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Лайлс спечели златния медал с време 9.79 секунди, докато Севил не успя да покаже най-доброто от себе си и завърши осми с 9.91 секунди.

Въпреки това, на финала на Световното първенство в Токио миналия месец, Севил обърна нещата в своя полза. Той спечели състезанието с личен рекорд от 9.77 секунди, а Лайлс пресече финалната линия с време 9.89 секунди, което му отреди третото място.

Победата, поне засега, утвърди Севил като най-бързия човек на планетата – титла, която той очевидно е уверен, че може да запази. Това пролича, след като той брутално отряза интервюиращ, който го попита за съперничеството му с Лайлс.

В разговор с Coach's Deck TV Севил заяви: "Ноа Лайлс ще трябва да се постарае много, за да ме победи. Ако погледнете анализа на състезанието, моят старт е много бърз, а финалът ми е еквивалентен на неговия, така че той няма да ме настигне. Аз анализирам себе си като атлет, не изучавам другите атлети, но разбирам от този спорт.“

Реакцията на Ноа Лайлс след победата на Севил на 100 метра

Въпреки че в крайна сметка спечели финала на 100 метра, Севил едва се класира за полуфиналите, след като направи слаб старт в сериите. Междувременно Лайлс имаше перфектен старт, преминавайки с лекота през своята серия, преди да отправи лека закачка към съперника си, предполагайки, че Севил се е "паникьосвал отзад“ преди състезанието си.

Разбира се, Севил доказа, че Лайлс греши, когато се изправиха един срещу друг на финала, но американецът каза само добри неща, след като пропусна златото.

В публикация в X Лайлс написа: "В сърцето си имам само радостта от Господ. Това беше много предизвикателна година. Да мога да дам всичко от себе си в състезанието, което означаваше най-много, е всичко, за което мога да мечтая. Следва 200 метра, моята любима дисциплина.“

Впоследствие Лайлс спечели финала на 200 метра с време 19.52 секунди, което бе неговата четвърта поредна световна титла в тази дисциплина.

