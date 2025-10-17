Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Българските състезатели по таекуондо доминираха в първия ден на Балканското първенство в Дупница

Българските състезатели по таекуондо доминираха в първия ден на Балканското първенство в Дупница

  • 17 окт 2025 | 19:38
  • 299
  • 0
Българските състезатели по таекуондо доминираха в първия ден на Балканското първенство в Дупница

Отличен старт за България на започналото вчера в гад Дупница Балканско първенство по олимпийско таекуондо. Общо 57 медала спечелиха родните представители в дисциплината спаринг за младежи и кадети, което отреди първото място в генералното класиране в двете категории. При младежите българските таекуондисти завоюваха общо 7 златни, 6 сребърни  и 9 бронзови отличия, а при кадетите - 11 златни, 9 сребърни и 15 бронзови медали.

Балканското първенство беше официално открито днес в спортната зала в Дупница. Кметът на града Първан Дангов, зам.министърът на спорта Стоян Андонов, Н.П. Донг-бе Ким, посланик на Република Корея в България, Доктор Метин Сахин, президент на Балканския таекуондо съюз, Апостол Константин, генерален секретар на Балканския таекуондо съюз, Александър Минев, генерален секретар на БФТ и още много други спортни, политически и представители на бизнеса личности, бяха сред официалните гости на събитието.

Участие в Балканското първенство взимат над 1200 състезатели от 13 балкански държави, а надпреварата ще продължи до 19 октомври. Освен Балканското първенство Дупница е домакин и на Балкан къп G1 - турнир, който носи точки за световната ранглиста. В него са заявени представители на над 25 държави.

След Балканското първенство, следващото голямо събитие е Световното първенство по таекуондо за мъже и жени, което стартира на 23 октомври в Китай. Националният отбор на България вече е там и провежда своята подготовка заедно с националните отбори на Йордания, Саудитска Арабия, Тунис и Великобритания.

