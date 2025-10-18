Популярни
Еспаньол остави Овиедо в опасната зона

Еспаньол спря серията си от 4 мача без победа в Ла Лига. Каталунският тим спечели с 2:0 гостуването си на новака Овиедо и го остави в зоната на изпадащите. Попаденията за "папагалчетата" отбелязаха Кике Гарсия в 70-ата минута и Пере Мия в 82-рата.

Овиедо загуби пет от последните си шест двубоя, а в четири от тях не успя да стигне до попадение. Отборът на Луис Мигел Карион има 6 точки и се намира на 18-а позиция, а Еспаньол вече е 5-и с 15 точки. Със същия актив е и 4-ият Бетис.

През целия мач Еспаньол беше отборът, който атакуваше по-опасно. В 34-тата минута Кике Гарсия отправи удар с глава след центриране от левия фланг, но Аарон Ескандел изби по невероятен начин. Пере Мия също пропусна добър шанс в самия край на първото полувреме, а Ескандел пак беше на точното място.

В началото на втората част Алберто Рейна от Овиедо уцели гредата. В 70-ата минута се стигна до голямо разбъркване пред вратата на домакините, при което топката премина голлинията. Попадението беше записано на името на ветерана Кике Гарсия.

В 82-рата минута появилият се секунди по-рано от пейката Омар Ел Хилали комбинира с Пере Мия и той се разписа за четвърти път през сезона.

Снимки: Gettyimages

