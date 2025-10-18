Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Унион (Берлин)
  3. Унион задълбочи кризата при "жребчетата"

Унион задълбочи кризата при "жребчетата"

  • 18 окт 2025 | 00:12
  • 290
  • 0

Сезонът в Бундеслигата продължава да се развива по кошмарен начин за Борусия (Мьонхенгладбах). Един от най-славните германски клубове допусна ново поражение и с едва 3 точки в актива си е на дъното в класирането. "Жребчетата" отстъпиха с 1:3 като гост на Унион (Берлин) и още нямат победа през кампанията.

Данильо Дуки заби два гола за Унион до средата на първото полувреме, но Харис Табакович успя да намали преди почивката. Точка на спора постави Рани Кедира в 81-вата минута. С успеха "железните" се изкачиха на седма позиция в подреждането.

Нидерландският защитник Дуки откри резултата още в 3-тата минута с глава след центриране от корнер на Кристофер Тримел. В 26-ата Илиас Анса направи брилятен пробив, но ударът му срещна гредата. Пръв до топката се добра отново Дуки и кълбото отново се озова в мрежата зад Мориц Николас.

Интригата се върна в 33-тата минута, когато Харис Табакович показа голмайсторския си нюх. Националът на Босна и Херцеговина получи отличен пас от Яник Енгелхарт и не остави никакви шансове на Фредерик Рьонов.

През второто полувреме гостите, водени от временния треньор Еуген Полански, привидно имаха инициативата, но не стигнаха до почти никакви положения. В 81-вата минута Рани Кедира посрещна с удар от въздуха една отбита топка и капарира трите точки за Унион.

Следващият мач на тима от Берлин е гостуване на Вердер (Бремен). Борусия ще търси изход от кризата в домакинството си на шампиона Байерн (Мюнхен).

Снимки: Imago

