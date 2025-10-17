Популярни
Елизара Янева достигна до първи финал на двойки при жените в турнирите на ITF

  • 17 окт 2025 | 19:07
  • 201
  • 0
Елизара Янева достигна до първи финал на двойки при жените в турнирите на ITF

Българката Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си на финал на двойки в турнирите на Международната федерация по тенис ITF при жените. Тя и Аня Станкович (Сърбия), поставени под номер 4, победиха водачките в схемата Росица Денчева (България) и Лиза Заар (Швеция) с 6:2, 6:2 на полуфиналите на надпреварата на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.  JТака в спора за трофея утре те ще срещнат представителките на домакините Елеонора Алвизи и Гая Мадуци.  

За 18-годишната Янева и за Станкович това беше втори мач за деня от надпреварата при дуетите, след като по-рано следобед те елиминираха други италианки Франческа Гандолфи и Анджелика Сара също с 6:2, 6:2.

Денчева и Заар пък достигнаха без игра до четвъртфиналите след отказване на представителки на домакините Галатеа Феро и Свева Пиерони.

