Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Във Франция очакват решението на българския съд дали ще екстрадира задържаните четирима българи за манипулирани на спортни резултати

Във Франция очакват решението на българския съд дали ще екстрадира задържаните четирима българи за манипулирани на спортни резултати

  • 17 окт 2025 | 18:29
  • 232
  • 0
Във Франция очакват решението на българския съд дали ще екстрадира задържаните четирима българи за манипулирани на спортни резултати

Четирима дума се задържани в България по искане на прокуратурата в Марсилия във връзка в международно разследване за манипулиране на резултати от спортни мачове, обяви пред агенция "Франс Прес" говорител на съда в София.

Трима бивши тенис състезатели и един техен съучастник, всички българи, са задържани по искане на френското правосъдие. Те са обвинени в пране на пари, идващи от подкупи и измами, свързвани със спортни събития, най-вече тенис мачове.

"Трима от тях са задържани временно, докато четвъртият е под домашен арест", заяви говорителят през АФП. "Те са разследвани за това, че са предлагали подкупи на играчи и на организатори на турнири на три континента", добавиха от българския съд, като уточниха, че задържаните могат да обжалват мярката си.

Задържаните са братята Карен и Юри Хачатарян, както и Дилян Янев - всичките са бивши тенис състезатели, четвъртият е Анжел Янев. Те са на възраст между 25 и 31 години. Българският съд трябва да се произнесе дали те ще бъдат предадени на френските власти в следващите седмици.

"Нямаме глобален поглед върху цялото разследване, а само върху действията, поръчани от френските власти на българска територия", коментира високопоставен човек от българския съд, който е пожелал да запази анонимност. "Извършихме претърсвания, иззехме мобилни телефони и компютри", добави той.

През 2020 двамата братя са били санкционирани от Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA) за уредени мачове. Карен Х. е бил отлъчен до живот, а брат му е получил наказание за десет години. Според разследване на ръководните институции в тениса (ITF, ATP, WTA и турнирите от Големия шлем), които са натоварени да се борят срещу корупцията, са установили, че Карен Харатарян е обявен за виновен за пет случая на манипулирани мачове и девет други случая, в които е влиял на други играчи да не се напрягат много по време на мачовете си. Брат му Юри се е свързал с друг професионален играч и е улеснил залозите на трети лица, между другите си провинения.

Следвай ни:

Още от Тенис

Донски отпадна драматично след обрат на "Чаланджър"-а в Олбия

Донски отпадна драматично след обрат на "Чаланджър"-а в Олбия

  • 17 окт 2025 | 15:04
  • 394
  • 0
Лиа Каратанчева приключи на WТА 125 в Мексико

Лиа Каратанчева приключи на WТА 125 в Мексико

  • 17 окт 2025 | 13:24
  • 377
  • 0
Наоми Осака се отказа преди четвъртфиналите в Осака

Наоми Осака се отказа преди четвъртфиналите в Осака

  • 17 окт 2025 | 13:19
  • 360
  • 0
Денислава Глушкова в Топ 4 на турнир в Гърция

Денислава Глушкова в Топ 4 на турнир в Гърция

  • 17 окт 2025 | 12:05
  • 342
  • 0
Денчева и Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки в Санта Маргерита ди Пула

Денчева и Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки в Санта Маргерита ди Пула

  • 17 окт 2025 | 12:04
  • 291
  • 0
Денислава Глушкова ще играе на 1/4-финалите в Ираклион

Денислава Глушкова ще играе на 1/4-финалите в Ираклион

  • 17 окт 2025 | 08:50
  • 431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 21393
  • 43
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 25709
  • 17
11-те на Локомотив (Пд) и Ботев (Вр)

11-те на Локомотив (Пд) и Ботев (Вр)

  • 17 окт 2025 | 18:49
  • 356
  • 0
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 34078
  • 84
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 24417
  • 29
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 21212
  • 18