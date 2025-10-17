Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Джорджия Хънтър Бел: Приятелството с Кийли Ходжкинсън остава силно въпреки битката на 800 метра в Токио

  • 17 окт 2025 | 17:30
  • 217
  • 0
Джорджия Хънтър Бел разказа как приятелството ѝ с Кийли Ходжкинсън е останало непоклатимо въпреки ожесточеното им съперничество на пистата.

Джорджия Хънтър Бел и Кийли Ходжкинсън, близки приятелки и тренировъчни партньорки, се състезаваха във финала на 800 метра за жени на Световното първенство по лека атлетика в Токио, като първата успя да изпревари олимпийската шампионка.

Традиционно състезателка на 1500 метра, която дори спечели бронзов медал в същата дисциплина на Олимпийските игри в Париж, Джорджия Хънтър Бел обясни, че не е било никак странно да застане на старта до Кийли Ходжкинсън и да я победи.

Финалът на 800 метра за жени беше спечелен от Лилиан Одира, която подобри 42-годишния рекорд от 1:54.68, поставен от чешката легенда Ярмила Кратохвилова през 1983 г.

Джорджия Хънтър Бел завърши втора с време 1:54.90, а олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън допълни подиума с време 1:54.91.

Хънтър Бел обясни, че въпреки конкуренцията с бившата световна бронзова медалистка на 800 метра във финала в Токио, отношенията им не са се променили.

Тя сподели, че извън пистата ги свързва силно приятелство – обядвали са заедно в деня на състезанието и редовно прекарват време заедно.

Атлетката разкри, че по време на кратките им тренировъчни лагери в Южна Африка Ходжкинсън обикновено я приема в дома си. Въпреки това, веднъж застанали на стартовата линия, и двете вярват, че могат да спечелят, и се концентрират изцяло върху състезанието.

"Да, разбирам, че ситуацията е интересна. Но за нас това просто работи много добре. Ние сме много добри приятелки извън пистата. Знаете ли, обядвахме заедно в деня на финала“, каза Джорджия Хънтър Бел в интервю за Talksport Women’s Football.

"Ще отседна в нейната къща, когато отидем на тренировъчен лагер в Южна Африка след няколко седмици. Вчера бях с нея. Така че имаме наистина добри отношения извън пистата, но очевидно, когато застанем на стартовата линия, всеки топ атлет вярва, че може да спечели. Тя определено си е мислила това онзи ден, както и аз. В тези големи моменти трябва наистина да вярваш в себе си. Така че е малко по-различно.“

