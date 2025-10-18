Шанс за Ман Сити да се доближи до лидерите

Манчестър Сити и Евертън ще се изправят един срещу друг в мач от 8-ия кръг на Премиър лийг на стадион "Етихад" от 17:00 часа. Двубоят ще бъде ръководен от съдията Тони Харингтън.



Отборът на Пеп Гуардиола ще търси победа, за да продължи преследването на лидерите в класирането. В момента "гражданите" са 5-и, на 3 точки зад водача Арсенал. "Карамелите" пък се надяват да продължат добрата си форма и да се изкачат в горната половина на таблицата.

Манчестър Сити демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. "Гражданите" победиха Брентфорд като гост с 1:0, завършиха наравно 2:2 с Монако в Шампионската лига и разгромиха Бърнли с 5:1. Преди това отборът елиминира Хъдърсфийлд от "Карабао Къп" с 2:0 и завърши 1:1 с Арсенал.



Евертън се представя на приливи и отливи. "Карамелите" надвиха Кристъл Палас с 2:1, завършиха 1:1 с Уест Хам, но отпаднаха от "Карабао Къп" след загуба с 0:2 от Уулвърхамптън. Преди това отборът на Дейвид Мойс загуби мърсисайдското дерби с Ливърпул с 1:2 и завърши 0:0 с Астън Вила.

Манчестър Сити има голова разлика от 15 вкарани и 6 допуснати гола. "Гражданите" са близо до лидерите в класирането и се нуждаят от победа, за да скъсят още повее изоставането си.



Евертън заема 8-мо място с 11 точки от 7 мача и голова разлика 9:7. Само две точки делят двата отбора, което прави този мач особено важен за позициите им в горната половина на таблицата. Победа за "карамелите" би ги изравнила по точки с Манчестър Сити, докато успех за домакините би ги изстрелял към топ 4.

Манчестър Сити продължава да бъде без Родри, който е с контузия. Младият защитник Абдукодир Хусанов също е извън строя. Под въпрос за мача са Омар Мармуш и Раян Аит Нури, като решението за тяхното участие ще бъде взето непосредствено преди мача. Ерлинг Холанд е в отлична форма с 7 гола в първенството досега и ще бъде основната заплаха за гостите.



Евертън няма да може да разчита на контузения Нейтън Патерсън. Джак Грийлиш, който е звездата на отбора с 4 асистенции и 1 гол през сезона, е собственост на Ман Сити и няма да играе днес. Майкъл Кийн е под въпрос и участието му ще бъде решено в последния момент. Тиерно Бари се очаква да води атаката на "карамелите", подкрепян от Илиман Ндиайе, който вкара гол срещу Сити при последната среща на "Етихад".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 19 април 2025 г. на "Гудисън Парк" и Манчестър Сити победи Евертън с 2:0 в мач от 33-ия кръг на Премиър лийг. Головете за "гражданите" бяха отбелязани от Нико О'Райли в 84-та минута и Матео Ковачич в 90-та минута.



Ман Сити има превъзходство в последните пет срещи с 4 победи и 1 равенство.