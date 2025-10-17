Аморим: Трябва да докажем, че сме готови да печелим големи мачове

Мениджърът на Манчестър Юнайтед заяви, че е доволен от подкрепата, която получава от ръководството. Наскоро Джим Ратклиф заяви, че португалецът ще има нужда от три години, за да се докаже в клуба.
“Хубаво е да чуеш това, но аз го чувам от него през цялото време, чувствам подкрепата всеки ден. Понякога натискът, който поставям върху отбора и себе си е много по-голям. Знам, че ще отнеме време, но е хубаво да го чуя. Мисля, че помага на феновете да разберат, че ръководството знае, че ще отнеме време. От друга страна, не искам усещането в нашия клуб да е, че ни трябва време да решим проблемите. Ние трябва да докажем, че сме готови да печелим големи мачове”, коментира Аморим.
Треньорът коментира и предстоящото дерби с Ливърпул на “Анфийлд”: “Помня, че миналия сезон играхме добре, но завършихме наравно. Бях силно разочарован в края на мача. Знам, че този двубой е специален, но за нас това е пореден мач, в който трябва да покажем, че играем по-добре”.
“Когато играеш в голям клуб, трябва да печелиш всеки мач. Понякога имаме проблеми да играем с тази отговорност. Може би, когато очакванията за победа са по-малки, е по-лесно на играчите да се представят на ниво, но трябва да променим това”, допълни той.
Аморим говори и за ситуацията с контузените в тима. Той заяви, че Лисандро Мартинес е близо до завръщане на терена, но още не е готов за игра. Нусаир Мазрауи пък е под въпрос за мача с Ливърпул.