Стартира продажбата на билети за Световното в зала през 2026 г.

От понеделник, 27 октомври, феновете ще могат да закупят билети за Световното първенство по лека атлетика в зала Куяви-Поможе 26, като се очаква интересът да бъде огромен, тъй като най-големите атлети в света ще се състезават там.

Суперзвездата в овчарския скок Арманд Дуплантис е сред изявените спортисти, които вече обявиха намерението си да участват в шампионата, който ще се проведе от 20 до 22 март 2026 г. Дуплантис, световен и олимпийски шампион, постави първия от своите 14 световни рекорда именно в зала "Куявско-Поморска Арена“ в Торун.

"С по-малко от половин година до събитието, подготовката върви по план и готвим много изненади както за атлетите, така и за феновете“, заяви Пьотр Цалбецки, маршал на регион Куяви-Поможе. "Искаме светът на атлетиката отново да види, че събитията в Куяви-Поможе са наистина специални. През последните години бяхме домакини на доста големи състезания.“

Снимки: Gettyimages