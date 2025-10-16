Популярни
  3. Петър Карачоров обяви състава на 15-ките за приятелския турнир на УЕФА

  • 16 окт 2025 | 10:52
Селекцинерът на България U15 Петър Карачоров определи разширения състав за приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на efbet Национална футболна база.

В първата среща селекцията на наставника Петър Карачоров ще се изправи срещу Литва на 17 октомври от 11.00 часа. От 16.00 часа в същия дне следва двубоя между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 – Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Мачовете от турнира ще бъдат първи международни срещи за този отбор, като всички двубои ще се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.

