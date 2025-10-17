Популярни
Филип Халандер с първи гол в НХЛ, Пингвините биха като гости Кралете

  • 17 окт 2025 | 12:39
Филип Халандер вкара първия си гол с екипа на Питсбърг, помагайки за успеха с 4:2 над Лос Анджелис Кингс като гост. Шведът беше най-съобразителен при меле пред вратата на Кингс, овладя отскочила от Рикард Ракел шайба в 6:50 минута на третата част направи 3:2.

Евгений Малкин, Конър Дюър и Сидни Кросби също бяха точни, а вратарят им Артурс Силовс спаси 30 шута. Питсбърг е с 6 точки в Столичната дивизия, на 2 от лидера Каролина.

Домакините поведоха с 2:0 с головете на Уорън Фьогеле и Кевин Фиала, но след първата пауза силите им сякаш свършиха. Пингвините изравниха до 2:2 само в рамките на 41 секунди във втория период, като обратът започна с гол при числено превъзходство на Евгений Малкин. А той заедно с Кросби изиграха днес своя мач номер 1000 заедно. Кросби вкара за крайното 4:2 на празна врата накрая.

Еван Бушар вероятно ще иска да забрави по-скоро срещата на неговия Едмънтън при гостуването на Ню Йорк Айлендърс, след като две негови директни грешки станаха причина за голове във вратата на тима.

Нюйоркчани спечелиха с 4:2, като това е първата им победа през сезона, но все пак те остават на дъното Столичната дивизия. Матю Барзал и Бо Хорват се възползваха от подаръците на Бушар, за да вкарат.

