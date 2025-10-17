Популярни
Денислава Глушкова в Топ 4 на турнир в Гърция

  • 17 окт 2025 | 12:05
  • 176
  • 0
Българката Денислава Глушкова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под номер 1 Глушкова отстрани квалификантка Антония Стоянов (Нидерландия) с 6:1, 6:4 за 106 минути.

21-годишната софиянка взе първия сет със серия от пет поредни гейма, а във втората част тя поведе с 5:1, но на два пъти пропусна шанса да затвори мача при собствен сервис, като при 5:3 дори пропиля и два мачбола. Тя все пак не допусна обрат и с нов брейк в десетия гейм стигна до крайната победа.

16-годишната Стоянов прави първи стъпки в професионалния тенис при жените, след дебюта си във веригата на Международната федерация ITF в средата на миналата година. Тя е дъщеря достигалата до 68-ото място в ранглистата на УТА бивша българка националка Любомира Бачева, но представя Нидерландия, където майка й и баща й Анатоли Стоянов от дълги години живеят и работят като треньори в собствена тенис академия.

