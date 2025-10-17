Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева достигна до полуфиналите на двойки

Росица Денчева достигна до полуфиналите на двойки

  • 17 окт 2025 | 12:04
  • 160
  • 0
Росица Денчева достигна до полуфиналите на двойки

Българката Росица Денчева се класира за полуфиналите на  двойки на турнира по тенис на клей за жени в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева и Лиза Заар (Швеция), поставени под номер 1, отстраниха без игра отказалите се представителки на домакините Галатеа Феро и Свева Пиерони.  Така за място на финала двете очакват победителките от двубоя между четвъртите в схемата на дуетите Елизара Янева (България) и Аня Станкович (Сърбия) срещу други италианки Франческа Гандолфи и Анджелика Сара, които ще се срещнат по-късно днес.

18-годишната Денчева трябва да изиграе мача си от втория кръг на сингъл срещу румънката Ева Мария Йонеску в ранния следобед.

Следвай ни:

Още от Тенис

Денислава Глушкова ще играе на 1/4-финалите в Ираклион

Денислава Глушкова ще играе на 1/4-финалите в Ираклион

  • 17 окт 2025 | 08:50
  • 332
  • 0
Девет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

Девет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 17 окт 2025 | 08:39
  • 272
  • 0
Джокович: Извинявайте за речника ми, но никога не е добре, когато така ти наритат задника

Джокович: Извинявайте за речника ми, но никога не е добре, когато така ти наритат задника

  • 17 окт 2025 | 04:47
  • 2997
  • 0
Синер с бърза победа срещу Джокович на 1/2-финала на турнира "Шестимата крале"

Синер с бърза победа срещу Джокович на 1/2-финала на турнира "Шестимата крале"

  • 16 окт 2025 | 23:18
  • 8651
  • 1
Джокович е амбициран да играе колкото може по-дълго

Джокович е амбициран да играе колкото може по-дълго

  • 16 окт 2025 | 19:50
  • 1556
  • 0
Световната тенис федерация ще смени името си на World Tennis

Световната тенис федерация ще смени името си на World Tennis

  • 16 окт 2025 | 19:09
  • 987
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 4590
  • 2
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 1610
  • 1
Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 5698
  • 5
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 14154
  • 27
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 3575
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 2598
  • 0