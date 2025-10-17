Росица Денчева достигна до полуфиналите на двойки

Българката Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей за жени в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева и Лиза Заар (Швеция), поставени под номер 1, отстраниха без игра отказалите се представителки на домакините Галатеа Феро и Свева Пиерони. Така за място на финала двете очакват победителките от двубоя между четвъртите в схемата на дуетите Елизара Янева (България) и Аня Станкович (Сърбия) срещу други италианки Франческа Гандолфи и Анджелика Сара, които ще се срещнат по-късно днес.

18-годишната Денчева трябва да изиграе мача си от втория кръг на сингъл срещу румънката Ева Мария Йонеску в ранния следобед.