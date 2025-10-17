Ямал спира да дава автографи, ще ги продава

Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  • 17 окт 2025 | 15:09
В ерата на модерния капитализъм, където парите са ключов двигател, футболните звезди намират нови начини за монетизиране на своята популярност. Най-новият пример идва от Барселона, където суперталантливият Ламин Ямал реши да спре с безплатното раздаване на автографи и вместо това да ги предложи за продажба.

Това решение, макар и може би изненадващо за много фенове, е част от бизнес стратегия. Ямал лично няма да ръководи продажбите, а това ще прави специализиран сайт, който се занимава с колекционерски предмети и екипировка с подписите на най-известните спортисти. Mundo Deportivo - вестник, близък до събитията в Барселона, съобщава, че сделката вече е постигната.

Според информация от клуба, испанският национал все още с удоволствие ще се среща с фенове и ще се снима с тях, но подписът върху фланелка, топка или снимка ще има своята цена. Основният принцип на пазара – колкото по-малко е предлагането, толкова по-голяма е стойността – ще бъде приложен и тук, което обяснява защо се въвежда тази промяна в отношенията с феновете.

Маркетинговият екип, който представлява Ямал, има ясен план. Дори на споменатия сайт, предмети с неговия подпис няма да бъдат масово достъпни. Идеята е броят на подписаните „сувенири“ да се поддържа на минимум, за да се повиши тяхната ексклузивност, а оттам и цената, до възможно най-високо ниво. С този ход Ямал копира Леброн Джеймс и Лео Меси, които по подобен начин допълнително пълнят бюджета си.

