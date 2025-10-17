Правилото за 8 секунди спаси Флуминензе, Тиаго Силва се превърна в герой

На 41 години Тиаго Силва продължава да показва, че може да бъде решаващ. Той донесе победата на Флуминензе над Жувентуде в последната минута от 28-ия кръг на бразилското първенство.

През всичките 90 минути Жувентуде беше по-опасен, но в крайна сметка беше предаден от новото правило, което гласи, че вратарите могат да държат топката в ръцете си само 8 секунди. Стражът Жандрей задържа топката 10 секунди и съдията отсъди ъглов удар, от който дойде и голът за Флуминензе.

Thiago Silva’s last minute overhead kick (kind of) winner for Fluminense last night! pic.twitter.com/ntJDLs2lIc — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) October 17, 2025

Рикелме центрира топката в наказателното поле, а Тиаго Силва я посрещна от воле, изпращайки я високо в ъгъла на вратата в 90+8-ата минута.

Това ново правило предизвика протести срещу съдията веднага след гола и предвид напрегнатата обстановка, той веднага даде край на мача.

"Щастлив съм, че успях да допринеса, че феновете могат да се приберат у дома с радостта от победа в последната минута. За хората със сърдечни проблеми със сигурност е много по-сложно (смее се)“, каза Тиаго пред Amazon Prime след мача.

В друг мач от вечерта Васко, с Нуно Морейра като титуляр, победи Форталеза като гост с 2:0 и е на 9-о място в класирането.

Сао Пауло, без контузения Седрик, загуби с 0:2 на терена на Гремио и е на 8-о място.

Следвай ни:

Снимки: Imago