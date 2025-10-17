Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. ЦСКА громи с 27:1 на хокей на лед

ЦСКА громи с 27:1 на хокей на лед

  • 17 окт 2025 | 11:34
  • 865
  • 0
ЦСКА громи с 27:1 на хокей на лед

Вицешампионът ЦСКА започна ударно новия сезон в родния хокей не лед. В първия си мач от Държавното първенство “армейците” разгромиха като домакини Септември (София) с 27:1 ( 5:0, 12:0 и 10:1) в Зимния дворец в четвъртък вечерта.

Над всички на леда бе Иван Ходулов, който отбеляза шест попадения за сребърните медалисти от сезон 2024/2025. По четири гола за ЦСКА нанизаха Денис Пейчев, Ангел Джоров и Стефан Пиротски. Три вкара Никола Чальов, Алекс Стоилов допринесе за категоричния успех с два. Точни за “армейците” бяха още Даниел Блъсков, Боян Илиев, Александър Стаменов и Калоян Въчков.

Единствения гол за гостите от Септември бе дело на Мартин Миланов.

Ден по-рано Ирбис-Скейт надделя с категоричното 13:1 над Славия.

Ирбис-Скейт с убедителна победа на старта на новия сезон
Ирбис-Скейт с убедителна победа на старта на новия сезон

Петият участник в елита и защитаващ титлата си НСА почива в този кръг.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Ураганите остават перфектни с победа над Анахайм, Джарвис мина кота 100 гола

Ураганите остават перфектни с победа над Анахайм, Джарвис мина кота 100 гола

  • 17 окт 2025 | 11:15
  • 506
  • 0
Александър Георгиев пред завръщане в Европа

Александър Георгиев пред завръщане в Европа

  • 17 окт 2025 | 10:45
  • 718
  • 0
Златните рицари надделяха над Бостън и продължиха успешната си серия

Златните рицари надделяха над Бостън и продължиха успешната си серия

  • 17 окт 2025 | 10:37
  • 413
  • 0
Ирбис-Скейт с убедителна победа на старта на новия сезон

Ирбис-Скейт с убедителна победа на старта на новия сезон

  • 17 окт 2025 | 10:21
  • 340
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 17 окт 2025 | 09:28
  • 259
  • 0
Българските национали започнаха участие във втория кръг на Световната купа по шорттрек

Българските национали започнаха участие във втория кръг на Световната купа по шорттрек

  • 17 окт 2025 | 09:22
  • 236
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 4500
  • 2
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 1595
  • 1
Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 5695
  • 5
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 14133
  • 27
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 3573
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 2596
  • 0