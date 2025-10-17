ЦСКА громи с 27:1 на хокей на лед

Вицешампионът ЦСКА започна ударно новия сезон в родния хокей не лед. В първия си мач от Държавното първенство “армейците” разгромиха като домакини Септември (София) с 27:1 ( 5:0, 12:0 и 10:1) в Зимния дворец в четвъртък вечерта.

Над всички на леда бе Иван Ходулов, който отбеляза шест попадения за сребърните медалисти от сезон 2024/2025. По четири гола за ЦСКА нанизаха Денис Пейчев, Ангел Джоров и Стефан Пиротски. Три вкара Никола Чальов, Алекс Стоилов допринесе за категоричния успех с два. Точни за “армейците” бяха още Даниел Блъсков, Боян Илиев, Александър Стаменов и Калоян Въчков.

Единствения гол за гостите от Септември бе дело на Мартин Миланов.

Ден по-рано Ирбис-Скейт надделя с категоричното 13:1 над Славия.

Петият участник в елита и защитаващ титлата си НСА почива в този кръг.