Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

Две значими фигури в зимните спортове ще посетят Олимпийски игри Милано-Кортина 2026 по покана на БОК. Петър Попангелов, първият българин с победа за Световната купа в алпийските ски, както и Боран Хаджиев – треньор на олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска, ще станат свидетели на стартовете съответно в алпийските ски и биатлона.

Пепи Попангелов ще наблюда гигантския слалом за мъже в Бормио на 14 февруари, а след това ще стиска палци за Алберт Попов в слалома на 16-и февруари. Преди година в Мадона ди Кампильо Алберт грабна победа в коронната си дисциплина, която бе спечелена точно 40 години след успеха на Пепи.

Боран Хаджиев пък ще е в Антерселва, където продължава надпреварата в биатлона, където вече имаме бронзова медалистка. Именно с неговото име са свързани последните български олимпийски успехи – титлата на Дафовска от Нагано 1998 и третото място на Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002. В Антерселва е и самата Дафовска, която в ролята си на представител на Международната федерация имаше честта да награди Лора Христова вчера.