Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

Старши треньорът на финландския отбор по ски скокове Игор Медвед е изгонен от Зимните олимпийски игри заради проблем с алкохола, съобщиха от финландската делегация.

Олимпийският комитет на страната определи поведението му като нарушение на правилата на отбора, но не даде повече подробности.

„Медвед се прибра днес. Въпросът е свързан с проблеми с употребата на алкохол. Ние приемаме нарушенията на правилата на отбора много сериозно и реагирахме бързо на ситуацията“, каза в изявление Яне Ханинен, ръководител на финландския отбор.

Медвед се извини след отстраняването си.

„Направих грешка и много съжалявам“, каза той в изявление. „Искам да се извиня на целия финландски отбор, на спортистите, а също и на феновете.“