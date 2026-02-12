Популярни
Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

  • 12 фев 2026 | 14:40
  • 777
  • 2
Старши треньорът на финландския отбор по ски скокове Игор Медвед е изгонен от Зимните олимпийски игри заради проблем с алкохола, съобщиха от финландската делегация.

Олимпийският комитет на страната определи поведението му като нарушение на правилата на отбора, но не даде повече подробности.

„Медвед се прибра днес. Въпросът е свързан с проблеми с употребата на алкохол. Ние приемаме нарушенията на правилата на отбора много сериозно и реагирахме бързо на ситуацията“, каза в изявление Яне Ханинен, ръководител на финландския отбор.

Медвед се извини след отстраняването си.

„Направих грешка и много съжалявам“, каза той в изявление. „Искам да се извиня на целия финландски отбор, на спортистите, а също и на феновете.“

Още от Милано - Кортина 2026

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

  • 12 фев 2026 | 15:42
  • 272
  • 0
Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 171
  • 0
Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:58
  • 642
  • 0
Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

  • 12 фев 2026 | 14:54
  • 377
  • 2
Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:27
  • 699
  • 0
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 4513
  • 7
Водещи Новини

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 12451
  • 61
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 14223
  • 68
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Беше определен и вторият шампион за деня

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Беше определен и вторият шампион за деня

  • 12 фев 2026 | 13:38
  • 9838
  • 1
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 4513
  • 7
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 14326
  • 5
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 15528
  • 35