Ураганите остават перфектни с победа над Анахайм, Джарвис мина кота 100 гола

  • 17 окт 2025 | 11:15
Тимът на Каролина остава единствен в цялата НХЛ, който няма загуба, а Сет Джарвис вкара своите голове под номер 100 и 101 в кариерата. Това се случи при успеха с 4:1 като гост над Анахайм.

За втората победа подред като гост допринесе и Александър Никишин, за когото попадението днес беше първо след пристигането в НХЛ. Себастиан Ахо вкара четвъртия гол и подаде едно подаване, а датският вратар Фредерик Андсерсен спаси 41 изстрела. Три подавания пък записа Шейн Гостибехре.

След като достигна полуфинал в Източната конференция през миналата година, сега тимът на Каролина отново ще се опита да направи запомнящ се сезон и днес атаката им демонстрира сериозна мощ, а петима от нападателите им – в това число Ахо и Джарвис, не са пропуснали мач без да се разпишат.

