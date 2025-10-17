Ураганите остават перфектни с победа над Анахайм, Джарвис мина кота 100 гола

Тимът на Каролина остава единствен в цялата НХЛ, който няма загуба, а Сет Джарвис вкара своите голове под номер 100 и 101 в кариерата. Това се случи при успеха с 4:1 като гост над Анахайм.

За втората победа подред като гост допринесе и Александър Никишин, за когото попадението днес беше първо след пристигането в НХЛ. Себастиан Ахо вкара четвъртия гол и подаде едно подаване, а датският вратар Фредерик Андсерсен спаси 41 изстрела. Три подавания пък записа Шейн Гостибехре.

Seth Jarvis gets his 100th NHL goal in his 308th game.



Congratulations to him. There are many, many more in store. pic.twitter.com/AyHa3AA1Tz — Walt Ruff (@WaltRuff) October 17, 2025

След като достигна полуфинал в Източната конференция през миналата година, сега тимът на Каролина отново ще се опита да направи запомнящ се сезон и днес атаката им демонстрира сериозна мощ, а петима от нападателите им – в това число Ахо и Джарвис, не са пропуснали мач без да се разпишат.